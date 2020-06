Ewan McGregor e Eve Mavrakis divorziano/ Ufficiale l’addio dopo 22 anni di matrimonio

Pubblicità

Dopo ben ventidue anni di matrimonio, e circa due di separazione, arriva l’ufficialità in merito al divorzio tra Ewan McGregor e Eve Mavrakis. I due, sposati dal 1995, si erano infatti separati nel 2017, e nel gennaio 2018 era arrivata, da parte dell’attore, la richiesta di divorzio. Lui 49 anni, lei 53, dopo tanti anni d’amore – una vera e propria eternità quando si parla di mondo dello spettacolo – è arrivata la richiesta di divorzio solo oggi diventata effettiva. Ewan McGregor e Eve Mavrakis hanno quattro figli: Jamyan, di 19 anni, Esther, di 18, Anouk, 9 e Clara, la 24enne che inizialmente si è opposta alla nuova fidanzata di suo padre, arrivando anche ad insultarla, definendola “un pezzo di spazzatura”.

Ewan McGregor e i difficili rapporti con la figlia Clara

Dopo circa due anni dalle prime indiscrezioni, oggi il portale The Blast dà dunque la conferma del divorzio tra Ewan McGregor e Eve Mavrakis. “Schierata” dalla parte di sua madre c’è sempre stata, dunque, la figlia maggiore, Clara, che non ci ha pensato due volte ad insultare la nuova fidanzata dell’attore, la 36enne Mary Elizabeth Winstead. La ragazza si era poi scusata, dichiarando di aver ceduto ad un momento di forte rabbia, ma i rapporti con Ewan, accusato dalla moglie di non mantenere i figli in modo adeguato, si sono deteriorati a poco a poco. Dal momento in cui lui e la sua ex moglie si sono separati, infatti, Clara ha iniziato ad allontanarsi da suo padre e, ad oggi, pare non ci siano affatto miglioramenti.



