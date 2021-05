Ex Divinae Follie come Barcellona per riaperture discoteche/ In Puglia test a giugno?

Bisceglie come Barcellona. La città pugliese si candida per la riapertura delle discoteche. Dopo i test svolti in Spagna, così come ad Amsterdam e Liverpool, si valuta un esperimento simile anche in Italia. E proprio la città in provincia di Barletta-Andria-Trani con il suo DF Disco (ex Divinae Follie) si candida come “campo di prova” anche per verificare l’efficacia del protocollo integrativo prevenzione Covid-19 nelle imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo che è stato presentato da Silb e Movimento Impresa. Il DF, che si estende su una superficie di circa 6mila metri quadrati, è una location ideale per un esperimento che dovrebbe svolgersi a giugno. Il protocollo in questione è stato approvato dal professor Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive del Policlinico di San Martino di Genova e dal professor Pierluigi Lopalco, ordinario di Igiene all’Università di Pisa e assessore alla Sanità in Puglia. Ora è al vaglio del Ministero della Cultura e del Comitato tecnico scientifico (Cts) nazionale.

PROTOCOLLO PER RIAPERTURA DISCOTECHE

Tra le principali azioni proposte per rendere sicure le discoteche e strutture di questo tipo ci sono tamponi rapidi per tutti i clienti, presidi sanitari all’esterno dei locali per i tamponi rapidi prima e dopo l’evento, acquisto del biglietto online con dati per il tracciamento, porte aperte per chi possiede il patentino vaccinale o attestazione di negatività con l’uso del tampone rapido eseguito non oltre 36 ore prima dell’evento, così come la sanificazione continua degli ambienti. In attesa del via libera del governo, DF Disco (ex Divinae Follie) si fa avanti per un test-evento con il coinvolgimento di 2mila persone. «Questo garantirebbe la massima sicurezza per tutti i fruitori dell’evento. Ci sono esempi in Europa con test che hanno avuto risultato positivo», ha dichiarato Roberto Maggialetti, titolare DF Disco di Bisceglie, ai microfoni di Pomeriggio Norba. Questa proposta sarà illustrata in un confronto tecnico chiesto alla Regione Puglia dai gestori dei locali che dovrà tenersi la settimana prossima.

