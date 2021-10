Ex fidanzate di Fabio Galante, dalla Freddi a Sarah Nile/ La coniglietta di Playboy..

Prima di innamorarsi perdutamente di Francesca Falomo, Fabio Galante è stato accostato sentimentalmente a parecchie donne dello spettacolo. L’ex difensore del Genoa è stato fidanzato con diversi volti noti prima di incontrare colei che spera sia la persona della sua vita. Secondo i rumors delle cronache rose l’aspirante ballerino di Ballando con le Stelle, ha vissuto numerosissime storie d’amore ed è stato protagonisti di molteplici flirt con vip e personaggi famosi.

Fabio Galante e Giada Lini, Ballando con le Stelle 2021/ Debutto disastroso...

Il più noto è quello che lo affianca alla nota conduttrice Laura Freddi, con cui ha condiviso una vera e propria relazione. Laura Freddi e non solo: il nome di Fabio Galante è stato associato ripetutamente all’ex velina Giorgia Palmas, ma anche a Giorgia Surina, Laura Torrisi ed Eleonora Abbagnato. Oggi è felicemente fidanzato e giura di aver messo la testa a posto.

FABIO GALANTE E GIADA LINI/ Jive a Ballando con le Stelle, Lucarelli: "Orrido"

Fabio Galante, anche una coniglietta di Playboy tra le sue ex fidanzate

Tra le ex fidanzate di Fabio Galante ci sarebbero anche la presentatrice Barbara D’Urso e l’attrice Lory del Santo. Insomma se fosse vero il concorrente di Ballando con le stelle confermerebbe la sua fama di playboy. A proposito, l’ex calciatore sarebbe stato legato anche alla famosa coniglietta dell’omonima rivista, la fotomodella Sarah Nile. Tornando alla Del Santo, invece, la showgirl ha detto di essere stato corteggiata senza sosta da Galante, per ben tredici anni di fila: “Galante mi ha fatto la corte a lungo. Se uno ci prova così tanto tempo, è giusto che abbia un premio”, ha raccontato in una recente intervista.

LEGGI ANCHE:

Chi è Francesca Falomo, fidanzata di Fabio Galante / "Matrimonio? ci lavoriamo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA