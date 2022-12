Fabian O’Neill, morto ex calciatore Cagliari e Juventus/ Problemi al fegato per alcol

È morto Fabian O’Neill: altro lutto nel mondo del calcio. L’ex calciatore di Cagliari e Juventus sabato mattina era stato ricoverato in ospedale a Montevideo, in terapia intensiva, a causa della sua malattia epatica con cui lottava da tempo e legata, come noto, ai problemi di alcol avuti negli ultimi anni. Le sue condizioni, dunque, si sono aggravate per poi peggiorare ulteriormente poco dopo mezzogiorno. Quindi, Fabian O’Neill è morto a 49 anni perdendo la sua battaglia. A darne l’annuncio il fratello: “Beh mio caro fratello sei andato in viaggio… Sarai un altro angelo che avrò nel cielo e spero mi guidi. Ti amerò sempre“.

Non era la prima volta che l’uruguaiano veniva ricoverato a causa di problemi epatici, infatti già in passato aveva rischiato la vita, riuscendo però a cavarsela anche tramite alcune operazioni. Ad esempio, nel 2020 fu ricoverato a causa di gravi insufficienze al fegato. La notizia della morte di Fabian O’Neill lascia grande rammarico e dolore nel mondo dello sport, in particolare tra i tifosi del Cagliari, squadra con cui O’Neill che ha disputato 136 partite condite da 16 gol. Invece sono 19 le presenze con la maglia dell’Uruguay per el Mago, come era soprannominato.

FABIAN O’NEILL MORTO: IL CORDOGLIO DI CAGLIARI E JUVENTUS

“Orgogliosi di aver potuto ammirare da vicino il tuo genio: puro, cristallino, come i diamanti più preziosi. Ci hai fatto innamorare della tua classe, Cagliari non ha mai smesso di voler bene al suo Mago con la “10” sulle spalle. Riposa in pace, Fabian. Per sempre uno di noi“, ha scritto il Cagliari su Twitter. “In ricordo di Fabian O’Neill“, ha scritto invece la Juventus, dove l’ex calciatore aveva conosciuto Zinedine Zidane, diventandone amico. Il francese più volte in diverse interviste parlò in maniera entusiastica dell’uruguaiano: “Il calciatore più forte con cui mi sono mai allenato“. A proposito dei suoi problemi con l’alcol, Fabian O’Neill disse in un’intervista risalente a cinque anni fa: “I miei problemi, andati avanti nel corso degli anni, rimangono. Prima di tutto ho avuto problemi con l’alcol: dopo un’operazione alla vescica non avrei dovuto toccare un bicchiere per tre anni, ma ho resistito soltanto un mese. Va meglio con le scommesse perché non ho più soldi per poter giocare“.

In ricordo di Fabian O'Neill 🤍🖤 — JuventusFC (@juventusfc) December 25, 2022













