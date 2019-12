Fabio Colloricchio, sesso in tv con la fidanzata Violeta/ Il video hot dello scandalo

Si parla di scandali hot nella nuova puntata di Live non è la D’Urso e tra i suoi ospiti Barbara D’Urso pare avrà anche l’ex tronista di Uomini e Donne Fabio Colloricchio. La sua presenza in questo particolare dibattito nasce per la sua partecipazione a Supervivientes, la versione spagnola de L’Isola dei Famosi, dove Fabio si è innamorato di una concorrente, Violeta Mangrinan. I due ragazzi si sono infatti resi protagonisti di una scena molto piccante in quanto hanno consumato un rapporto intimo proprio davanti alle telecamere dello show. Come lui ex tronista ma di Mujer y Hombre, format spagnolo di Uomini e Donne, Violeta ha iniziato il reality da fidanzata ma ha poi ceduto alle avances del bel Fabio, prima con un bacio poi arrivando alla fatidica scena che tanto ha fatto discutere.

Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan, dal video hot al matrimonio

Fabio Colloricchio e Violeta hanno poi lasciato il reality spagnolo “insieme”. La modella ha infatti deciso di stare con Fabio, chiudendo dunque la sua precedente relazione. Oggi, infatti, Fabio e Violeta sono una coppia a tutti gli effetti e stanno progettando il loro futuro insieme. Negli ultimi mesi per i due ex tronisti si è parlato anche di matrimonio, passo che Fabio sarebbe pronto a compiere anche abbastanza in fretta. Questa sera si tornerà a parlare di loro in tv ma proprio in virtù a quanto accaduto sull’Isola e di fronte alle telecamere. Quelle scene hot torneranno oggetto di discussione e per la prima volta scopriremo le motivazioni di Fabio in diretta televisiva.





© RIPRODUZIONE RISERVATA