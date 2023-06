Fabio Panetta nominato Governatore di Bankitalia/ Cdm avvia l’iter: chi è l’economista membro BCE

FABIO PANETTA NUOVO GOVERNATORE BANKITALIA: CDM AVVIA L’ITER DI NOMINA

Il CdM del Governo Meloni ha avviato l’iter di nomina per Fabio Panetta come nuovo Governatore di Banca d’Italia: dopo i 12 anni di guida Visco in Bankitalia, l’attuale membro del Comitato Direttivo della BCE viene scelto dal Governo di Centrodestra per guidare la Banca d’Italia nei prossimi anni.

Questa la nota di Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei Ministri (dove è stato anche nominato il nuovo commissario alla ricostruzione in Emilia Romagna, il generale Francesco Paolo Figliuolo): «su proposta del Presidente Giorgia Meloni, visto il parere espresso all’unanimità dal Consiglio superiore della Banca d’Italia, ha deliberato la nomina del dottor Fabio Panetta a Governatore dell’Istituto, a partire dal 1° novembre 2023, successivamente al termine naturale del mandato del Governatore Ignazio Visco, previsto per il prossimo 31 ottobre». Il relativo decreto di nomina viene per legge poi sottoposto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella su proposta del presidente del Consiglio, previa delibera del Consiglio dei ministri, sentito anche il Consiglio Superiore della Banca d’Italia (composto da 13 membri). In CdM invece ha provveduto alla relazione di presentazione il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

CHI È FABIO PANETTA E COSA PUÒ SUCCEDERE ORA IN BCE

Quello di Panetta è uno dei nomi più autorevoli nel mondo economico italiano, con lunga militanza in Via Nazionale alle spalle: dal 2019 al 2020 è stato infatti direttore generale di Bankitalia mentre ancora prima, dal 2012 al 2019 Fabio Panetta era stato membro del Direttorio e Vice Direttore Generale della Banca d’Italia, di cui in precedenza era già stato Direttore Centrale per l’Eurosistema e la stabilità finanziaria e capo del Servizio Studi di congiuntura e politica monetaria.

L’attuale Governatore Ignazio Visco il prossimo 1 novembre terminerà il suo doppio mandato consecutivo alla guida di Bankitalia e non poteva essere rieletto: Fabio Panetta rappresenta invece una scelta “attesa” da molti addetti ai lavori anche se può aprire un “problema” italiano in seno alla Banca Centrale Europea. In questi anni infatti la presenza di Panetta nel Comitato Direttivo BCE (al 2020, ndr) ha rappresentato un ruolo di garanzia e continuità alla lunga presidente di Mario Draghi all’Eurotower. Nelle prossime settimane si aprirà dunque una nuova “rosa dei nomi” per eleggere in sede europea il nuovo rappresentate italiano nel Comitato Esecutivo: la partita potrebbe essere più complessa del previsto visto che servirà l’approvazione dell’Eurogruppo dove l’Italia è già “attenzionata” per la mancata ratifica al momento della riforma MES.

