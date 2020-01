Fabio Testi/ Nomination donne: primo “eliminato” del Grande Fratello Vip 4

Fabio Testi ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip da qualche ora ma le cose non sembrano andare benissimo per lui. Alla prima nomination da parte delle donne, l’attore è stato il più votato dovendo così abbandonare tutti i suoi nuovi compagni di viaggio. Fortunatamente per lui non si è trattato di un addio definitivo. Per ora infatti dovrà vivere con i supereroi del GF, come li ama chiamare Alfonso Signorini, Salvo Veneziano, Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese e Sergio Volpini. Sarà divertente vederli convivere insieme nella suite speciale a tema anni ’80 preparata apposta per loro. L’attore ha preso la sua eliminazione con filosofia, senza andare troppo sul personale. Ha salutato tutti i concorrenti e se n’è uscito dalla casa con una bottiglia di champagne (Aggiornamento Chiara Greco)

Fabio Testi: “Partecipo per curiosità, sarò sincero e onesto”

Fabio Testi è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 4. L’attore, tra i più amati dal pubblico italiano, nel filmato di presentazione parla del suo passato ripercorrendo anche alcune donne del suo passato. Tra queste c’è anche Katia Ricciarelli, la ex moglie di Pippo Baudo. In studio Alfonso Signorini commenta il filmato di Testi così: “Sto rosicando anch’io”. Intanto l’attore entra nella casa dove resta completamente sorpreso dalla presenza di tante belle donne. Ad accoglierlo c’è anche Antonella Elia che si cimenta ballando la sigla di Non è la Rai con tanto di corpo di ballo di ballerine che attirano l’attenzione dell’attore sex symbol! (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Da Edwige Fenech a Lisa Agnelli al centro del gossip

Occhi puntati su Fabio Testi, attore più che conosciuto in Italia e ora concorrente del Grande Fratello Vip 4. 78 anni d’età e originario di Peschiera del Garda, Testi ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come controfigura nel film Il buono, il brutto e il cattivo firmato da Sergio Leone. Sarà il grande Maestro a sceglierlo ancora per il suo C’era una volta il West, anche se la prima parte di prestigio arriverà al fianco di Vittorio De Sica per il film Il giardino dei Finzi Contini. Un trampolino di lancio che negli anni gli permetterà di registrare diversi riconoscimenti anche al di fuori dei confini nostrani, per poi passare alla tv e a molteplici parti nelle fiction. Testi non è nemmeno nuovo nel mondo dei reality, visto che ha partecipato in precedenza all’Isola dei Famosi, ma il motivo che lo ha spinto a dire di sì a questa nuova presenza è diverso: “Ho deciso di partecipare per curiosità e con me porterò la foto dei miei figli. Gli altri apprezzeranno la mia onestà e sincerità, spero”, ha detto a Sorrisi, “Detesto la falsità. Il mio peggior difetto? La pigrizia”. Dal punto di vista della cronaca rosa, l’attore è stato legato sentimentalmente a Charlotte Rampling e Ursula Andress nel periodo giovanile, anche se si sposerà nel ’79 con la stilista Lola Navarro, con cui avrà tre figli: Fabio Jr, Thomas e Trinidad. In seconde nozze sarà al fianco di Antonella Liguori, matrimonio che però finirà in seguito. Fra le sue relazioni più note troviamo anche quella con Edwige Fenech, con cui secondo alcune voci di corridoio, mai confermate e spesso smentite da entrambi, potrebbe aver avuto un figlio, Edwige Fenech.

Fabio Testi, Grande Fratello Vip 4: la relazione con la violinista Lisa Agnelli

Fabio Testi entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip 4 da uomo impegnato. Da sempre considerato uno degli attori e uomini più affascinanti dello Stivale, ha iniziato infatti da poco una relazione con la violinista Lisa Agnelli. Un legame che è subito finita al centro del gossip, visto che la ragazza di Verona ha 30 anni. “Noi, uomini stagionati possiamo accettare mancanze che i loro coetanei non sopporterebbero. Le differenze diventano ricchezza”, aveva dichiarato lui in una precedente intervista al settimanale Nuovo, svelando di non avere alcun problema con le differenze d’età con le sue compagne. “Di lei mi hanno colpito la passione con cui suona e la sua professionalità. Siamo spesso in tournée e, da questa primavera, con lei è nata una particolare simpatia. Ma non viviamo ancora insieme”, ha aggiunto. Gli amanti del gossip però rimarranno presto a bocca asciutta, se solo oseranno cercare qualche scatto sui profili social di Testi. L’attore infatti ha cancellato il suo vecchio account Instagram @testi861 e ne ha aperto un altro, in cui compaiono solo alcune foto di scena de Il falco e la colomba, la miniserie televisiva ispirata in modo libero al racconto La Badessa di Castro scritto da Stendhal. Per trovare qualche scatto a due o a tre bisogna invece spulciare fra i vecchi post della Agnelli, come quello pubblicato lo scorso agosto, in occasione del compleanno dell’attore.

