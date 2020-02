Fabio Testi/ Dalla presunta bestemmia alle parole “contro” le donne: è polemica (Grande Fratello Vip)

Fabio Testi è di nuovo nel mirino dei fan del Grande Fratello Vip 4. Dopo essere stato accusato di aver usato parole poco gentili nei confronti delle donne, l’attore è finito al centro di una polemica senza fine per via di una sua presunta bestemmia. Tutto è successo dopo la diretta dello scorso venerdì, quando l’attore si è lasciato sfuggire con Antonella Elia e Pago un’affermazione particolare. Al contrario di quanto accaduto con Barbara Alberti, fuggita dalla Casa prima di potersi difendere, in questo caso i telespettatori hanno subito postato il video sui social. “Speriamo che non mi abbiano sentito”, ha detto invece Testi dopo essersi accorto delle parole utilizzate. Purtroppo per lui, la palla passa adesso agli autori, che dovranno verificare ancora una volta gli audio e stabilire se la bestemmia c’è stata oppure no. Gli spettatori intanto hanno già dato la loro sentenza, dividendosi ancora una volta in due fazioni. Memori delle squalifiche a Marco Predolin e Gianluca Impastato, molti chiedono infatti che Testi venga espulso dal reality. Altri invece hanno sottolineato che in realtà quel tipo di affermazione usata dall’artista è piuttosto frequente in Veneto e che deve essere vista come un intercalare, non come una bestemmia.

Fabio Testi, Grande Fratello Vip: consolare un altro concorrente

Fabio Testi ha trovato un modo tutto suo per consolare una concorrente del Grande Fratello Vip 4. In questi giorni, Antonella Elia infatti ha vissuto un dedalo di sentimenti a causa di quanto avvenuto nell’arco di due settimane ed è passata dalla rabbia alla disperazione. Dopo averla attaccata in puntata per via di alcune frasi su Fernanda Lessa, l’attore ha scelto di raggiungere la showgirl per consolarla. “Cerca di star serena”, ha detto, “anche con te stessa. Tranquilla, ti vogliamo bene. Sei una bravissima giocatrice, sei importante per il gioco, per la casa e per tutti quanti. Non ti vogliamo male, nessuno ti vuole male. Capito? Solo che ognuno fa il suo gioco. Giurami che ci pensi alle due stron**te che ti ho detto”. Concluso il breve discorso, Fabio ha fatto di più: diversi baci a stampo sulle labbra della Elia. Quest’ultima ovviamente non ha visto alcuna malizia nel gesto dell’attore, che ha apprezzato invece per i suoi consigli. Clicca qui per guardare il video di Fabio Testi e Antonella Elia. Ora però c’è da farsi molte domande sulle azioni di Testi. Da un lato sembra infatti che l’attore abbia voluto consolare Antonella sfruttando il suo noto charme. Dall’altra però non è da sottovalutare che quel bacio sulle labbra nasconda una precisa strategia del concorrente per assicurarsi un posto in prima fila di fronte alle telecamere. Finora è rimasto sullo sfondo di una Casa sempre più agitata, ma a fronte del televoto in cui ha battuto Serena Enardu con il 67% dei voti, non possiamo davvero escludere nulla.

