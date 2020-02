Fabio Testi ha bestemmiato al Grande Fratello Vip 2020?/ “Speriamo non mi abbiano…”

Fabio Testi ha bestemmiato al Grande Fratello Vip 2020? Dopo una accesissima dodicesima puntata che ha visto succedere davvero di tutto, durante la notte qualcosa di grave sembrerebbe essere successo all’interno della casa più spiata d’Italia. Dopo litigi, sorprese, nuovi ingressi e l’eliminazione di Serena Enardu, l’attore si è ritrovato a chiacchiere nel cuore della notte con Pago e Antonella Elia. Una lunga chiacchierata che si è conclusa con una bestemmia pronunciata da parte dell’attore e ripresa anche da un brevissimo filmato condiviso sul sito Bitchy F. La presunta bestemmia sarebbe scappata all’attore dopo una lunghissima diretta e puntata che ha visto davvero provati tutti i concorrenti della quarta edizione del GF VIP 4.

Fabio Testi bestemmia al GF VIP 4?

Dopo il litigio tra Antonella Elia e Patrick Pugliese con tanto di crisi di pianto e di nervi della conduttrice, la puntata è proseguita con una serie di sorprese che hanno coinvolto lo stesso attore che ha riabbracciato la sua tata. Un momento davvero emozionante a cui è seguito il verdetto della nomination che ha visto Fabio Testi battere al televoto Serena Enardu. Una serata ricca di emozioni che i concorrenti hanno rivissuto insieme durante la cena post diretta e proprio in quel frangente l’attore si sarebbe fatto scappare una bestemmia. Stando a quanto trapelato dal popolo dei social, la bestemmia c’è stata eccome, ma in tanti giustificano lo scivolone dell’attore che ad un certo punto sembrerebbe anche aver confermato la cosa dicendo: “speriamo non mi abbiano sentito”. Ora cosa succederà all’attore? Possibile che il Grande Fratello prenda delle conseguenze squalificandolo dal gioco, oppure lascerà correre? Ricordiamo che non è la prima volta che succede una cosa del genere all’interno della casa del Grande Fratello!

