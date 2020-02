Fabio Testi/ L’uscita di Rita Rusic spegne le polemiche contro di lui (Grande Fratello Vip)

FABIO TESTI, UNA DELLE OMBRE DELLA CASA

Fabio Testi ha recuperato punti agli occhi del pubblico del Grande Fratello Vip 4 in seguito all’ultima diretta. Ovvero alla nomination diretta a Barbara Alberti per aver avuto un trattamento privilegiato rispetto ad altri concorrenti. “Ce la devi fare, stai con me, così impari”, diceva intanto l’attore all’amica Carlotta Maggiorana. “Imparo cosa?”, ha chiesto quindi la modella. “A lavorare. Questo è un lavoro. Devi concentrarti. Concentrati, se ti fa male lo stomaco non importa. Rimani due, tre settimane. Capito mi hai? Tu che sei giovane e forte reagisci virilmente”, ha aggiunto l’artista. Ad esclusione di questo siparietto, Testi continua ad essere una delle ombre della Casa. Il voto dato alla scrittrice lo scorso venerdì lo mette però in una posizione di vantaggio/svantaggio agli occhi degli altri concorrenti. Da un lato appare strano come mai nessuno abbia deciso ancora di votarlo, soprattutto perchè quasi assente nelle dinamiche del gruppo. E questo potrebbe indicare una certa preferenza dei gieffini nei suoi confronti. Dall’altra le sue nomination diventano ora più che mai del tutto imprevedibili, facendo dell’attore una vera e propria mina vagante.

FABIO TESTI: SENZA LA RUSIC CAMBIA IL CLIMA…

Intanto nella Casa, sembra che l’uscita di Rita Rusic abbia spento qualsiasi polemica su Fabio Testi. Barbara Alberti in queste ore ha speso belle parole nei suoi confronti, parlando con Pago e Serena Enardu: “Risparmia le forze, lui può arrivare fino in fondo. Con estrema saggezza, non si espone mai. Non che non prenda posizione, ma non spreca forze come faccio io”. La scrittrice però non è nuova ai cambi di opinione e non è escluso che altre sue parole, dette questa volta ad Antonio Zequila, si riferissero proprio a Fabio Testi: “Non sei un cortigiano costruito come altri, hai la mia piena predilezione morale”. La scrittrice parlava in generale oppure si riferiva a qualcuno della Casa? Clicca qui per guardare il video di Barbara Alberti.

