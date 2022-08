Fabio Testi “Rai? Non mi invitano più”/ “Ho 81 anni, vivo solo di questo”

Fabio Testi: “Accetto di partecipare a nuovo reality dove mi danno una bella cifra”

Dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip, Fabio Testi racconta su Nuovo TV quali sono i motivi che lo hanno spinto ad apparire nel reality. Senza peli sulla lingua l’attore svela: “E’ ovvio che si lavori per denaro, con i tempi che corrono non capisco dove sia la stranezza. Prendo 1100 di pensione e se mi offrono un reality dove mi pagano bene, ci vado volentieri“.

In effetti, l’interprete non disdegnerebbe di partecipare a un altro reality, anche a causa del mondo del cinema che sembra avergli chiuso le porte: “E’ chiaro che se un attore non viene chiamato per fare un film al cinema da uno, due, tre anni e in tivù come ospite non vogliono pagarmi in modo adeguato, accetto di partecipare a un reality dove mi offrono una bella cifra.” E ancora: “Il reality è un lavoro come un altro e mi sono pure divertito”.

Fabio Testi, ai microfoni di Nuovo TV, svela di aver avuto dei problemi con la Rai e di non voler più partecipare ai reality dell’emittente. L’attore racconta: “Dai tempi di Parliamone Sabato condotto da Paola Perego non mi invitato più in Rai. Come si può impedire a un uomo di 81 anni di andare in televisione sapendo che vive di questo?”

L’attore svela di spendere dei soldi anche per corteggiare delle donne: “Quando vado al ristorante ho l’abitudine di pagare io, a differenza di tanti uomini che fanno a metà. Insomma, sono un gentiluomo.” Poi aggiunge: “Comunque per corteggiare una donna non servono soldi, ma valori. Ognuna di loro ama essere accarezzata nei suoi sentimenti“. Fabio Testi rivela com’è l’intimità a 81 anni: “Forse è meglio di quando ne avevo 40, perchè si affinano i sensi“.

