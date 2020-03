Fabio Testi/ Scoop al Grande Fratello Vip: “Denver ha sedotto Paola Di Benedetto”

Fabio Testi è riuscito a guadagnarsi l’attenzione dei fan del Grande Fratello Vip 4 facendo una piccola rivelazione. Durante la festa per il compleanno di Licia Nunez, ha infatti parlato con gli altri concorrenti del fatto che Andrea Denver abbia sedotto qualcuna delle coinquiline, aggiungendo anche che si tratterebbe di Paola Di Benedetto. Non sappiamo però se questa bomba sia uno di quegli scoop che l’attore ha già annunciato di voler fare al termine del reality oppure se sia ‘un di più’ emerso in questi giorni. “Hai voglia se ha sedotto”, ha confermato poi ad Antonio Zequila riguardo il recente scoop, lasciando a bocca aperta Antonella Elia. Secondo quest’ultima invece in realtà Andrea avrebbe conquistato il cuore di Sara Soldati, visto che una volta entrata nella Casa ha iniziato a nutrire un forte interesse nei suoi confronti. Fabio però ha smentito tutto, sicuro di essere dalla parte della ragione. Che cosa lo rende così sicuro? Non lo sappiamo e forse non lo sapremo mai. L’unica cosa certa è che l’attore è riuscito ad allontanare le tensioni con Paola Di Benedetto. Dopo averla attaccata nella scorsa diretta e dopo averla criticata alle spalle, l’attore ha accolto la proposta della modella di darle un abbraccio in segno di pace. Fabio però ha voluto aggiungere anche qualcosa di suo: “Lo sai che ti voglio bene”, le ha detto. “Tu regola un attimino l’acceleratore, il carburatore e quelle cose lì, perché sei come una figlia, ma avete un potenziale… Ricordati che quando vieni al mondo sei sola, l’ossigeno fa male e piangi. Ricordati di andare avanti da sola e con la tua forza, perché tu ce le hai le carte per vincere la partita”. Clicca qui per guardare il video di Fabio Testi e Paola Di Benedetto.

FABIO TESTI: “BASTA SCHERZI DI NOTTE, RISPETTO PER CHI VUOLE DORMIRE”

Gli scherzi non sono mai piaciuti a Fabio Testi e chi segue il Grande Fratello Vip 4 da un po’ di tempo, sa bene come si sia sempre scagliato contro Patrick Pugliese proprio per questo motivo. Il clima giocoso non è di certo scemato negli ultimi giorni e forse è addirittura aumentato. Dopo l’ennesima notte di scherzi, al mattino Fabio ha deciso di tirare le orecchie sia all’Highlander sia ad Antonio Zequila. “Ragazzi, volevo darvi un comunicato ufficiale interno nostro: vorrei dire basta agli scherzi di notte e con il cibo, c’è tutta la giornata per giocare e la sera c’è chi vuole riposare”, ha detto. Patrick gli ha dato ragione e ha aggiunto anche che Antonio non ha fatto altro che fargli degli scherzi durante l’intera notte precedente. Testi però ha preferito ribadire il concetto per essere ancora più chiaro: “A una cert’ora, ci sono quattro o cinque persone che dormono, non si può urlare, ridere e scherzare”, ha sottolineato. “Parlare un po’ piano, abbassare i toni, un attimino di educazione per le quattro o cinque persone che dormono di là”. In altre ore notturne, Testi ha invece ha manifestato ad Antonella Elia il proprio disappunto nel vedere entrare nuovi concorrenti a reality già iniziato. “Noi siamo qui da due mesi e abbiamo già dato più del 50% del nostro potenziale – ha affermato –, non mi piace questa cosa”. Per aumentare l’interesse del pubblico e dei presenti, ha svelato poi di avere “delle cose da far uscire”. Non sappiamo di cosa si tratti, ma Testi è sicuro che siano delle vere e proprie bombe. “Questa cosa che ho io va a vantaggio dello spettacolo“, ha detto. “Ho le mie cartucce pronte e conviene anche a loro che le spari”.

