Fabio Testi/ Si nasconde, troppa paura della Nomination? (Grande Fratello Vip)

Fabio Testi continua ad essere il protetto del Grande Fratello Vip 4, ma sembra proprio che qualcuno degli altri concorrenti stia iniziando a vederlo sotto una cattiva luce. Antonella Elia infatti ha notato che l’attore si espone poco, si tiene sempre in disparte durante le decisioni che riguardano la Casa. Un punto interrogativo che la showgirl ha condiviso con il suo gruppetto e che potrebbe prevedere una futura nomination. Se Testi rimanesse in gioco a lungo e se le donne fossero chiamate a votare gli uomini, potremmo quasi dare per scontato che la Elia lo voterebbe. “Non parla mai durante le dirette, è ignorato nel mondo più assoluto”, ha detto la Elia. “Anche nella Casa, lui pensa solo a cucinare e fare la sauna, quello”, ha detto invece Rita Rusic. L’imprenditrice ha notato che Fabio è piuttosto abitudinario e che ama trascorrere le giornate gieffine sempre allo stesso modo. Ha “i suoi riti”, come ha evidenziato e oltre quello sembra non ci sia niente altro. Forse è anche per questo che Testi è stato coinvolto nella produzione come giudice dello show musicale che si è tenuto ieri sera. Clicca qui per guardare il video di Antonella Elia.

Fabio Testi, il più silenzioso del gruppo al Grande Fratello Vip

Fabio Testi continua ad essere il silenzioso del gruppo del Grande Fratello Vip 4, anche se pure i concorrenti stanno facendo la loro parte nel tenerlo in disparte. Dopo aver ricevuto l’incarico di fare il presidente di giuria per la prova ballo di Grease, l’attore ha invece manifestato un certo fastidio nell’affrontare questo compito. La sua paura era infatti di sollevare dei malumori all’interno del gruppo ed ha cercato, seppur in modo scherzoso, di ritirarsi prima del tempo. Costretto a partecipare, Testi ha deciso poi di premiare tre coppie: quelle di Paola Di Benedetto, Rita Rusic e Clizia Incorvaia. Anche se per gioco, Antonio Zequila ha fatto finta di baciarlo in bocca per ringraziarlo e anche Paolo Ciavarro ha fatto lo stesso gesto. Solo che ha messo la mano sulla bocca dell’attore prima di avvicinare le proprie labbra. Meno felice invece Antonella Elia, che in modo ironico ha annunciato la volontà di fare il nome dell’artista in occasione delle nomination di questa sera. Anche se il televoto di oggi è stato sospeso, dobbiamo chiederci però se i concorrenti non sceglieranno davvero di mandare presto in nomination Testi. Dopo tutto è poco presente nella Casa, preferisce quasi esclusivamente la compagnia di Carlotta Maggiorana. Se dipendesse dalla Rusic, di sicuro sarebbe il prossimo ad uscire.

