Fabio Volo e Johanna Hauksdottir in crisi?/ Foto: lei beccata con Raffaele Marone

Fabio Volo e Johanna Hauksdottir starebbero vivendo un periodo molto complicato. La coppia, infatti, sarebbe in piena crisi e a testimoniarlo alcuni scatti pubblicati dal settimanale Chi in cui la bella istruttrice di pilates è stata beccata tra le braccia di un altro. Johanna avrebbe infatti un rapporto molto speciale con lo scrittore e fotografo di moda Raffaele Marone. I paparazzi del settimanale diretto da Alfonso Signorini li hanno pizzicati al parco con alcuni amici, poi in cammino verso casa di lui. Non è la prima volta che si parla di possibile crisi per la coppia, visto che già alla fine del 2019 alcuni post sibillini hanno mostrato le prime avvisaglie di problemi tra i due. Proprio Johanna, su Instagram, aveva infatti scritto: “Se un’altra ragazza ruba il tuo uomo la migliore vendetta è lasciarglielo. I veri uomini non possono essere rubati”.

Fabio Volo e Johanna Hauksdottir, è crisi? Segnali social e…

Ora le foto di Chi non fanno che alimentare il gossip di una crisi di coppia. Fabio Volo e Johanna Hauksdottir a New York nel 2013 quando lo scrittore stava girando il film “Il giorno in più”. Il loro amore ha portato alla nascita di due bambini, Sebastian e Gabriel. I rapporti tra i due, tuttavia, non sembrano essere tesi e a dimostrarlo il fatto che oggi Johanna abbia fatto gli auguri di buon compleanno a Fabio su Instagram. Auguri che sono stati poi ricondivisi sul suo profilo dallo stesso Volo, con tanto di faccine che mandano baci. Tuttavia, nulla di particolarmente romantico, dettaglio che appare adesso significativo.



