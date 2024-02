Fabri Fibra riscrive “In Italia”: fuori il nuovo singolo!/ “Ho scelto Baby Gang per il featuring”

Fabri Fibra torna alla musica, con “In Italia”

Il ritorno di Fabri Fibra é con una nuova versione del singolo cult nella storia della Musica italiana, In Italia, con Baby Gang.

Era il 2008 quando Fabri Fibra e Gianna Nannini raccontavano in musica il Paese, sulle note di In Italia. E a suon di lyrics intimisti e di denuncia sociale, come quelli del refrain “Nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità”, nello storico pezzo si parla di questioni sociali mai risolte complici la negligenza e la disattenzione delle istituzioni.

Il pezzo si classificava quarto e si imponeva tra le canzoni più trasmesse dalle radio, ma dal vivo sembrava non entusiasmare i fan del rapper, tanto che Fabri Fibra decideva poi di non proporlo oltremodo live. Poi, di recente il rapper di Milano ha riproposto il brano al Marrageddon, il festival di Marracash, e un’esplosione di cori lo ha convinto a riproporlo, con l’aggiunta di nuove barre al testo originale.

Anche Emma Marrone é inclusa nel nuovo progetto di Fabri Fibra

Per la rivisitazione il rapper che ora collabora al timone di Nuova scena con il fenomeno del momento Geolier, ha voluto al suo fianco Emma Marrone , nel ruolo che era stato di Gianna Nannini. E in più l’aggiunta a In Italia del featuring Baby Gang, alias Zaccaria Mouhib, nato a Lecco 22 anni fa da genitori marocchini, uno dei trapper delle seconde generazioni che riempiono le classifiche.

«Al Marrageddon la folla è impazzita -attenziona Fabri Fibra, rispetto alla scelta del rilascio di In Italia, in un intervento ripreso tra le pagine di La Repubblica-, mi sono emozionato, mi sono detto che il pezzo vive ancora e, anzi, sembra rinato, lo cantavano tutti: vuoi vedere che questa canzone, visto che nel mondo sta succedendo molto di peggio, è diventata innocente? Nel 2008 cambiò la percezione del pubblico nei miei confronti. Sicuramente perché Gianna Nannini mi aveva onorato della sua voce e collaborazione. Ma anche perché aveva un testo che sottolineava degli aspetti scomodi del Paese, era politicamente scorretta».

Nel frattempo, intanto, per la data di lunedì 26 febbraio é prevista l’uscita del video musicale ufficiale di “In Italia 2024”, di cui Fabri Fibra regala un assaggio in un trailer postato via Instagram.













