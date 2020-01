Fabrizio Corona e il flirt segreto con Belen/ Fiordelmondo “volevo sprofondare…”

Fabrizio Corona e Alan Fiordelmondo sono stati colleghi per diverso tempo. I due hanno condiviso dei lavori, come alcuni scatti importanti, e la realizzazione di servizi fotografici. A Rivelo, Alan ha raccontato l’aneddoto che riguarda Corona e Belen, quando furono paparazzati insieme per la prima volta: “Dovevamo fare un servizio per fotografare alcuni abiti. Mi chiama per andare a pranzo con lui e vedo Belen”. Davanti a questa situazione Fiordelmondo non dice nulla ma quando fa per andarsene scopre che un fotografo si era appostato sotto casa di Corona per scattare una foto della coppia: “Scendo sotto casa e trovo un fotografo che è appostato davanti a casa sua. Mi ha detto che sapeva tutto, non capivo”. L’uomo si riferiva evidentemente al fatto che sapeva della relazione tra la showgirl argentina e il fotografo dei Vip ma la situazione è poi sfuggita di mano.

Fabrizio Corona e Belen: il racconto della prima foto

Alan Fiordelmondo è uno degli amici di Fabrizio Corona. Insieme hanno condiviso diversi momenti di lavoro ma anche extralavorativi. Ma tutta questa grande stima stava per andare in frantumi quando Fiordelmondo si è trovato in mezzo ad una situazione scomoda: uscendo dalla casa di Corona, vede un paparazzo appostato per fare degli scatti a lui e Belen. “Il fotografo che stava seguendo Fabrizio lo accompagna fino a casa di Belen. Io cercai di nascondermi, avrei voluto sprofondare. Lui (Fabrizio) mi vede e mi chiede che stavo facendo nascosto lì dietro. Salgo quindi in macchina con lui e mi ha chiesto che stavo facendo: lui ha sbottato – credendo che la paparazzata fosse stata organizzata da lui”. Poi tutto è finito per il meglio: “Io poi ho fotografato lui che entrava a casa di Belen”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA