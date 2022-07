Fabrizio Corona e la fidanzata Sara Barbieri si sposano?/ “In cantiere un figlio”

Fabrizio Corona fa sul serio con la fidanzata Sara Barbieri

Fabrizio Corona e la nuova fidanzata Sara Barbieri sono destinati al matrimonio? Stando agli ultimi rumors, il re dei paparazzi sarebbe intenzionato a portare all’altare la giovane modella di 22 anni entro la fine dell’estate. A tal proposito il giornalista Alessandro Cecchi Paone ha detto la sua sulla vicenda, rispondendo ad una domanda di un lettore del magazine Nuovo TV: “Considerando il personaggio, è particolarmente difficile, anche perchè è stato proprio lui a mischiare da sempre i due campi“, ha commentato. “Facendo finta che sia tutto vero e serio, sul piano privato auguriamo loro ogni bene”, ha proseguito poi Cecchi Paone.

Lo stesso Fabrizio Corona, non troppo tempo fa, aveva dichiarato a Chi di avere intenzioni molto serie con la ventiduenne e di voler mettere su famiglia. Su Dagospia, in seguito, sono stati aggiunti ulteriori dettagli sugli possibili sviluppi sentimentali tra Fabrizio Corona e la fidanzata Sara Barbieri: “Ha anche detto che presto gli piacerebbe sposarla e che insieme metteranno in cantiere un figlio. Lei ha anche legato con il figlio Carlos, che lui ha avuto da Nina Moric”. Negli account social e della sua promessa sposa, non passa inosservata la fotografia in cui sono ritratti insieme mentre si baciano corredata dalla didascalia: “Amore e libertà”.

