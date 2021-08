Fabrizio Corona prende casa a Roma?/ “Nuovo progetto nella ristorazione”

Fabrizio Corona pronto a trasferirsi a Roma. È questa l’indiscrezione lanciata da Francesco Fredella su Liberoquotidiano. L’ex re dei paparazzi starebbe valutando di comprare casa nella Capitale per dedicarsi a nuovi progetti lavorativi. Così, nelle ultime ore, Corona è volato a Roma (con il permesso del giudice di Sorveglianza perché, ricordiamo, sta scontando una pena ai domiciliari) per una visita medica ma probabilmente anche per meglio valutare le sue possibilità nella nuova città. La fonte svela che Corona ha partecipato ad una cena con alcuni amici storici, tra cui il chirurgo dei Vip Giacomo Urtis, l’imprenditore milanese, spesso a Dubai per lavoro, Diego Granese ed altri amici che non fanno parte del mondo dello spettacolo. Una serata che è servita a Corona per ritrovare storici affetti ma anche per valutare nuovi progetti.

Jessica Antonini Vs Fabrizio Corona "Deve ancora restituirmi mille euro"/ "È sparito"

Fabrizio Corona, nuovo progetto a Roma: i dettagli

Fredella fa sapere che Fabrizio Corona “Ora, a quanto pare, si occupa della comunicazione del nuovo ristorante di sushi Aki della giovane Michela, che si è lasciata fotografare con Corona durante la serata di martedì 3 agosto a Ponte Milvio. Corona, ci dice una fonte ben informata, vuol trasformare quel ristorante in uno dei posti di tendenza più importanti della Capitale.” Dunque, il nuovo progetto dell’ex re dei paparazzi lo vedrebbe addentrarsi nel mondo della ristorazione, anche se, al momento, non abbiamo altri particolari. Non resta che attendere ulteriori dettagli che potrebbero presto arrivare dal diretto interessato.

LEGGI ANCHE:

Fabrizio Corona/ Chiesa “Selvaggia Lucarelli ha rischiato di farlo tornare in galera”Fabrizio Corona scrive a Belen Rodriguez per la nascita di Luna Marì/ "Auguri Gorda"

© RIPRODUZIONE RISERVATA