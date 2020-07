Fabrizio Corona: “Selvaggia Lucarelli vuole il mio corpo”/ “Ma io non glielo do”

Fabrizio Corona, in tutti questi anni, ha abituato a stupire e sorprendere continuamente a livello mediatico, con fatti e affermazioni spesso incredibili. Ebbene, l’ex “Re dei paparazzi” nelle ultime ore è tornato a colpire: recatosi presso il tribunale di Milano per difendersi, con dichiarazioni spontanee, dall’accusa di diffamazione rivolta dalla giornalista Selvaggia Lucarelli, Corona ha spiegato quali sono, a suo dire, le ragioni del livore della donna nei suoi confronti. Così, davanti al giudice, l’uomo ha dichiarato: “Lucarelli mi ha accusato di cose mai fatte, che mi creano problemi sia sul piano dell’immagine che giudiziario”. A tal proposito, ha presentato numerose querele contro di lei, “che però sono state tutte archiviate”. Ricordiamo che la Lucarelli ha denunciato Fabrizio Corona in quanto avrebbe offeso la sua reputazione in televisione, nel corso del programma televisivo condotto da Massimo Giletti, “Non è l’arena”. In quella circostanza, egli disse: “Penso che Selvaggia Lucarelli abbia accanimento e frustrazione contro di me e un po’ di gelosia, perché non ci sono mai stato. Sono anni e anni che vuole il mio corpo e io non glielo do“. La giornalista sarà chiamata a fornire la propria testimonianza in occasione della prossima udienza, mentre non è stato ammesso un file video che era stato depositato dalla difesa di Corona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA