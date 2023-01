Fabrizio Gifuni, marito Sonia Bergamasco/ “Mi fa ridere”. Le figlie Valeria e Maria

Fabrizio Gifuni, chi è il marito di Sonia Bergamasco

Sonia Bergamasco sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, mercoledì 11 gennaio, di Oggi è un altro giorno. L’attrice, classe 1966, è sposata dal 2000 con l’attore Fabrizio Gifuni. I due hanno recitato in diversi film, tra cui “La meglio gioventù” di Marco Tullio Giordana e la miniserie televisiva “De Gasperi, l’uomo della speranza”. “Ci siamo conosciuti anni fa recitando nella “Trilogia della Villeggiatura” di Goldoni, regia di Massimo Castri. Abbiamo lavorato insieme in televisione, al cinema ma in teatro i nostri percorsi sono diversi”, ha raccontato Sonia Bergamasco in un’intervista a Il Giorno. La coppia ha avuto due figlie: Valeria e Maria. “Le mie figlie, Maria di 15 anni e Valeria di 17, hanno tutti i sacrosanti sturm und drang dell’età, ma anche delle certezze. Io ero fragile e testarda, le due cose insieme si sostenevano a vicenda, loro invece mi sembrano molto centrate, e questo è un gran conforto”, ha detto nel 2021 a Io Donna.

Sonia Bergamasco e Fabrizio Gifuni: insieme dal 2000

Sonia Bergamasco e Fabrizio Gifuni sono molto riservati su tutto quello che riguarda la loro famiglia e sulla vita privata. In rare occasioni l’attrice ha parlato del marito. In una di queste, sulle pagine di IoDonna, ha rivelato cosa l’ha fatta innamorare di Gifuni: “Mi ha sempre fatto molto ridere, e credo che il saper ridere di tutto, anche di noi stessi, sia uno dei valori essenziali del nostro rapporto. È una persona bellissima, stiamo crescendo insieme da tanti anni in una sfida quotidiana, anche contro la società: è molto più facile lasciarsi che rimanere insieme. Aiuta avere cura l’uno dell’altro. Nel Candide di Voltaire c’è una frase che ho sempre amato: «Ricordati di curare il tuo giardino». Ogni tanto crescono le erbacce, ma si possono strappare, e tornare ad innaffiare e seminare”. Le figlie hanno assimilato sin da piccole l’amore per il cinema, la musica e l’arte, ma “ognuno fa le sue scelte… Valeria si è iscritta a Filosofia”.

