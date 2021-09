Fabrizio Pregliasco/ “Questo inverno temiamo un’epidemia gemella”

Allarme “epidemia gemella”, con la combinazione di Covid e influenza: questo l’allarme lanciato da Fabrizio Pregliasco. Intervenuto a Stasera Italia, il virologo dell’Università di Milano ha spiegato: «Io non per fare il menagramo, ma ho voluto ribadire il concetto che dobbiamo immaginare per il prossimo inverno uno scenario non piacevole, ma non disastroso. Epidemia gemella? Quest’anno oltre al Covid potrebbe esserci un po’ di influenza, che lo scorso anno si era tenuta bassa grazie al lockdown e al nuovo galateo». Questo inverno, invece, la situazione sarà diversa: «Quest’anno, grazie al vaccino, si combineranno elementi facilitanti la diffusione dell’influenza».

Fabrizio Pregliasco ha poi parlato degli insulti e delle minacce ricevute nel corso degli ultimi mesi: «Sicuramente un pochino preoccupa, non dico che sia comprensibile, ma siamo diventati capri espiatori rispetto a una situazione oggettiva di un virus che inseguiamo e che cerchiamo di comprendere, e lo facciamo con una velocità incredibile. Fare una vaccinazione in così poco tempo è un risultato notevole che si è ritorto contro».

FABRIZIO PREGLIASCO: “RISCHIO EPIDEMIA GEMELLA IN INVERNO”

Fabrizio Pregliasco ha poi commentato la proposta dell’ex grillino Trizzino di consentire le ospitate tv ai virologi solo se autorizzati dalle strutture sanitarie: «Io dovrei chiedere il permesso al mio ad della struttura dove lavoro, al rettore dell’Università, ma non è questo che garantisce la qualità. Io credo che sia stata una provocazione quella del collega Trizzino (è un’igienista medico e direttore sanitario, ndr), ma credo che il problema sia quello di una difficoltà di una comunicazione nata dalla cronaca: si sono create attese, agitazioni e delusioni rispetto a quello che la scienza sta facendo in tempistica che richiede confronto, errori e opzioni che si discutono normalmente».

