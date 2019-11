Fadi, Thomas Olowarotimi Fadimiluyi, con Due noi/ Video, “quando canto vibro, pulso”

Fadi è uno dei venti semifinalisti di Sanremo Giovani protagonisti della puntata speciale di “ItaliaSi! Sanremo Giovani” condotta da Marco Liorni su Rai1. Il cantante di origini nigeriane è in gara con il brano “Due Noi” che ha presentato proprio durante l’ultima puntata del talk di Raiuno. “Io sono Fadi Thomas ho 31 anni e vengo da Riccione. Non si vede, ma si sente” dice scherzando il giovane cantante che lavora in un albergo di famiglia. Per lui a sorpresa un video di Gastone e Bruno che descrive così: “sono due elettrauti, due nonni adottivi. Mio padre è nigeriano, mia madre è italiana. Per imparare dai migliori al mondo dove mettere le mani su una macchina sono andato da loro”. Riccione è da sempre la sua casa, un luogo a cui il cantautore indie è molto legato. Ecco cosa ha raccontato durante un’intervista rilasciata a everydaylife.it: “Quando devo riposarmi scappo tendenzialmente in due posti: uno è l’officina del mio nonno adottivo, l’elettrauto di “Gas e Bruno”, Gastone e Bruno. Loro sono persone stupende, un batterista e un bassista, hanno tipo ottant’anni e stanno sempre lì a lavorare. Io quando voglio staccare, prendo e mi infilo lì dentro”.

Fadi, la passione per la musica e le moto

Non solo la musica nella vita di Fadi, che ha un’altra grande passione. Si tratta di quella per le moto come ha rivelato durante un’intervista rilasciata a levane.net: ” la passione per i motori c’è sempre stata ed è nel DNA di famiglia. Forse anche la musica è praticamente sempre stata li, anche il suono del motore è musica per me. Quindi diciamo che è successo che nel frattempo ho scoperto un paio di cose. La principale? Che a cantare vibro, pulso, mi sento bene. Quindi perché no?”. Nato da padre nigeriano e madre italiana gli ha permesso di confrontarsi con due mondi diversi, ma anche di poter ascoltare musica differente mixando così diversi generi: “sicuramente il fatto di essere cresciuto avendo avuto due culture differenti da cui attingere mi ha condizionato in qualche modo, poi se cresci da noi, di musica è difficile non sentirne. Ne senti tra le discoteche e lungo i viali, negli hotel e in tutte le altre miriadi di eventi. Poi il liscio deve averci un segreto dentro perché è ancora li che lo ballano i bambini e “giovani”.

Fadi: “Brunori Sas è un grande”

A Sanremo Giovani, Fadi si gioca il tutto e per tutto con il brano “Due noi” con cui ha tutte le carte in regola per accedere alla finale del 19 dicembre su Rai1. Il cantautore indie può contare già su una discreta esperienza nel mondo delle sette notte e in una collaborazione con Brunori Sas, visto che ha aperto l’ultimo tour del cantautore. “Troppo fiero di aver avuto la possibilità di aprire il concerto della Brunori Sas a Sogliano” ha detto il cantante che, parlando di Brunori Sas ha dichiarato: “Dario è un grande, com’è sul palco è quando ci parli. “Il giovane Mario” credo sia la mia preferita!”. Il cantante ha anche parlato del rapporto con il pubblico precisando che il suo unico obiettivo è quello di avere “un buon rapporto, diretto, senza fronzoli. Emozionarmi, divertirmi, vorrei regalare semplicemente le mie storie, condividere con gli altri le cose che mi sono accadute”. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DELL’ESIBIZIONE DI FADI A ITALIA SI



© RIPRODUZIONE RISERVATA