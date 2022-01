Fanny Minati e Patrizia Frassini, moglie ed ex di Umberto Smaila/ “Nessun rimpianto”

Fanny Minati: seconda moglie di Umbero Smaila

Umberto Smaila è stato sposato due volte. La prima con Patrizia Frassini, con cui ha avuto i due figli Giorgia e Rudy. Nel 2008 ha sposato la seconda moglie Fanny Minati, dieci anni più giovane di lui, con cui ha avuto i figli Greta e Roy. Smaila ha sposato la colombiano Fanny dopo tredici anni di convivenza. I due si sono sposati a New York: “Con Fanny il giorno del nostro matrimonio alla Grand Central station di New York”, ha scritto Smaila su Instagram pubblicando una foto in bianco e e nero del giorno delle nozze. Umberto Smaila, 71 anni, continua a lavorare sostenuto dalla sua famiglia: “Mia moglie e i miei due figli più piccoli comprendono e capiscono, c’è armonia. I ragazzi stanno crescendo, hanno i loro interessi”, ha raccontato a luglio 2020 a Novella 2000.

Franco Oppini e Umberto Smaila/ "Stiamo comprando Mediaset e la Juventus"

La famiglia allargata di Umberto Smaila

Umberto Smaila, padre di quattro figli e nonno di un nipotino, in una recente intervista al settimanale Oggi ha fatto un bilancio molto positivo della sua vita: “Parlare di rimpianti mette tristezza. E poi le dico: ho una bella famiglia unita e suono il piano. Che rimpianti posso avere?”. A ottobre 2020 il figlio Rudy, nato dal matrimonio con Patrizia Frassini, lo ha reso nonno per la prima volta di Edoardo: “Il mio primo nipote, è arrivato in una età mia avanzata, 70 anni. Mi ha sorpreso molto lo stato di ansietà che mi ha procurato. Nemmeno per i miei figli ero così preoccupato di cosa gli potesse succedere: se andava tutto bene, se mangiavano, se bevevano, se avevano fatto i vaccini”, ha rivelato a LaPresse.

LEGGI ANCHE:

Umberto Smaila "Colpo Grosso? Oggi sarebbe soppiantato dal #metoo"/ "Show di rottura"Umberto Smaila "Sogno di vincere l'Oscar"/ "A Los Angeles con una colonna sonora"

© RIPRODUZIONE RISERVATA