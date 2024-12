Far West, diretto da Raoul Walsh

Domenica 15 dicembre 2024, andrà in onda nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:20, il film western del 1964 dal titolo Far West. La pellicola è diretta dal celebre regista Raoul Walsh, nel suo ultimo lavoro sul grande schermo dopo 50 anni di carriera. Le musiche hanno invece la firma di uno dei compositori più apprezzati della storia del cinema, Max Steiner, che aveva già lavorato con il regista in La storia del generale Custer (1941), L’avventura impossibile (1942) e Duello a S. Antonio (1945).

Il protagonista del film Far West è interpretato dall’attore statunitense Troy Donahue, diventato famoso a livello internazionale nel 1959 con Scandalo al sole in coppia con Sandra Dee. Al suo fianco la splendida attrice statunitense Suzanne Pleshette, celebre per la sua interpretazione in ne Gli uccelli (1963) di Alfred Hitchcock e che sposò Donahue proprio in quello stesso anno.

Nel cast di Far West anche Mary Patton, James Gregory, Diane McBain, Claude Akins, Eleanor Audley e William Reynolds.

La trama del film Far West: il dialogo, l’unica strada per la pace

Far West, come suggerisce il titolo, è ambientato nel selvaggio West, in particolare nella struttura di Fort Delevery, dove il tenente Hazard sta cercando con tutte le sue forze di tenere a bada i continui attacchi dei pellerossa guidati da Falco Nero.

Riuscire in questa missione, però, è davvero molto complicato poiché i nativi americani non hanno intenzione di indietreggiare e sono pronti a tutto pur di mantenere il controllo dei loro territori.

Il tenente Hazard, però, vuole dimostrare a tutti i costi il proprio valore come soldato e difensore della patria, ma tutto cambia con l’arrivo di un generale accompagnato da un battaglione di soldati giunti sul posto con l’unico obiettivo di sterminare gli indiani.

Il generale inizia a pianificare il suo violento attacco, uno scontro che promette di mietere centinaia di vittime su entrambi i fronti. Le due parti iniziano a combattere ma nessuno riesce ad avere la meglio, per questo motivo il generale si rende ben presto conto che l’unica strada rimasta è quella diplomatica, nell’ultimo tentativo di trovare un modo per convivere.

Nonostante, ovviamente, i rapporti siano particolarmente tesi dopo gli ultimi scontri avvenuti, ad Hazard viene comunque affidato il compito di gestire le trattative, cercando di convincere Falco Nero ad arrivare ad un accordo.

Il protagonista parte senza esitare verso l’accampamento indiano, facendosi accompagnare da un nativo americano che possa tradurre le sue parole agli avversari.

Sarà proprio in questa occasione che Hazard riuscirà finalmente a mostrare le sue qualità, ottenendo la stima sia dei compagni sia dei nemici, e ricevendo anche un importante riconoscimento per il lavoro svolto sul campo.