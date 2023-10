“Farmaci contro influenza e allergia aumentano rischio di infarti e ictus”/ L’allarme della Ansm

In Francia l’Agenzia nazionale per la sicurezza dei medicinali e dei prodotti sanitari (Ansm) ha lanciato l’allarme in merito alla possibilità che alcuni comuni farmaci contro l’influenza e le allergie possano provocare un aumento del rischio di infarti del miocardio e ictus. Il riferimento, in particolare, è a quelle terapie che prevedono l’utilizzo di pseudoefedrina.

La sostanza in questione è contenuta in alcuni vasocostrittori orali venduti come farmaci da banco contro la congestione nasale. È stato evidenziato che le pillole in questione, come riportato da Nurse Times, spesso vengono assunte senza prescrizione medica, anche quando se ne potrebbe fare a meno. In molti non pensano infatti ai potenziali effetti collaterali, soprattutto nel lungo periodo. È per questo motivo che l’Ansm ha voluto lanciare l’allarme, sottolineando che un comune raffreddore guarisce autonomamente entro una decina di giorni e, dunque, nella maggior parte dei casi non c’è realmente bisogno della somministrazione di questi medicinali.

“Farmaci contro influenza e allergia aumentano rischio di infarti e ictus”, i consigli degli esperti

Il rischio di infarti del miocardio e ictus derivanti dall’assunzione di questi farmaci contro l’influenza e il raffreddore, infatti, seppure raro, esiste. I casi gravi riportati tra il 2012 e il 2018 sono stati soltanto 307 in Francia. Nonostante ciò, dopo l’appello dell’Ansm le autorità competenti stanno adottando delle misure restrittive sulla vendita di questi prodotti a base di pseudoefedrina, vietando la loro pubblicità e prevedendo ulteriori limitazioni in modo da garantire la sicurezza dei pazienti.

Ad esempio, la raccomandazione è sempre di chiedere supporto al farmacista prima dell’acquisto. Quest’ultimo, inoltre, è vietato a donne in gravidanza o in allattamento e a bambini al di sotto dei 15 anni. Per coloro che non riuscissero a farne a meno, inoltre, ci sono delle linee guida da tenere a mente. È necessario infatti rispettare scrupolosamente il dosaggio e non superare i 5 giorni di trattamento.











