Farmacie di turno Capodanno: 1 gennaio 2021/ Quali sono aperte a Roma e Milano: orari

Anche nei giorni di festa può capitare che serva fare ricorso all’ausilio del farmacista. Nella speranza che questo non sia il vostro caso per il primo dell’anno, ecco quali sono le farmacie di turno in questo Capodanno 2021, con annessi orari, a partire dalla città di Milano. Nella città dove ha sede la redazione de ilsussidiario.net sarà aperta dalle 8:30 alle 13, e dalle 15 alle 19, la Farmacia Fiordalisi in Via dei Fiordalisi, 2. Aperta dalle 8:30 di venerdì 1° gennaio 2021 fino alle ore 12:30, e poi di nuovo dalle 15:30 alle 19:30, la Farmacia del Dottor Bertolini in via Michele Saponaro, 34. Stessi orari per la Farmacia Nostra Signora di Montallegro in Via Bari, 11/A. La Farmacia Moncucco a Milano sarà invece aperta dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 19:30. Se invece doveste avere necessità di recarvi in farmacia a sera inoltrata, di turno notturno dalle 20 a mezzanotte la Farmacia Ferrarini in Piazza Cinque Giornate, 6. Stesso orario anche per la Farmacia Boccaccio in Via Boccaccio numero 26. Sempre aperta dalle 8 fino a mezzanotte la Farmacia Ticinese in Corso Gottardo e le farmacie numero 5, 68, 70 e 83 della catena Lloyds.

Clicca qui per la lista completa delle farmacie di turno a Capodanno a Milano

Farmacie di turno a Capodanno: la situazione a Roma

Vediamo adesso quali sono le farmacie di turno aperte a Capodanno a Roma: la Farmacia Giulio Cesare in Via Giulio Cesare 209 resta aperta dalle 8:30 alle 20. La Farmacia Imbesi di Roma, in viale Europa, 78, invece, sarà a disposizione fino alle 8:30 di mattina e poi di nuovo dalle 19:30 a mezzanotte. La Farmacia Tre Madonne ai Parioli in via Antonio Bertoloni, 5, farà orario continuato dalle 7:30 alle 23. Aprirà invece alle 8:30, chiudendo alle 20, la Farmacia del Dr. Mauro Zelli, sita in Via di Valle Melaina, 151/155. Stessi orari per la Farmacia Bonanzinga in via Casilina, 1914/B/C. La Parafarmacia Erboristeria Due Emme a Monteverde, precisamente in Via Folco Portinari, 9/A, resterà a disposizione della clientela dalle 8:30 alle 13:30 e poi dalle 16 alle 19:30. Aperta 24 ore su 24 la Farmacia Gregorio XI nell’omonima via della Capitale. Lo stesso dicasi per la Farmacia Portuense sita in Via Portuense, 425, e per le farmacie Spadazzi a Ponte Milvio e Squarti in Via Casilina 1218.

Clicca qui per la lista completa delle farmacie di turno a Capodanno a Roma



© RIPRODUZIONE RISERVATA