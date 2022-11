Farmaco per diabetici usato per dimagrire/ “Moda TikTok, è pericolosa: si rischia…”

Nuova, pericolosa moda su TikTok: usare un farmaco per diabetici per dimagrire. La nuova “tendenza” arriva dall’Australia, dove dalla scorsa primavera molti ragazzi e ragazze hanno mostrato ai propri follower una drastica perdita di peso, ottenuta iniettandosi un farmaco che in realtà serve a regolare i livelli di zucchero nel sangue e destinato ai pazienti che soffrono di diabete di tipo 2. Giovani dunque sani che hanno dato il via a una pratica che i medici considerano molto pericolosa.

Il quotidiano francese Libération ha sentito Paul Frappé, presidente del Collège de la médecine générale e medico di base, secondo cui “l’uso di un trattamento non è mai innocuo” e nel caso dell’assunzione di questo farmaco “il rischio è il coma o la morte”. Spiega che il farmaco diventato virale su TikTok in seguito a questa pericolosa moda agisce sul rilascio di insulina ed è richiesto dai pazienti per l’effetto che ha sul peso. Spesso infatti le persone affette da diabete registrano un aumento di peso a causa dell’assunzione di insulina. La viralità di questa moda si può comprendere notando che in Australia i pazienti diabetici fanno sempre più fatica ad accedere a questo farmaco, che nel mese di giugno era stato completamente esaurito nelle farmacie. Come conseguenza, le autorità sanitarie erano state costrette a ricordare ai medici di prescriverlo solamente ai pazienti che soffrono di diabete di tipo 2.

Su TikTok esplode la moda del farmaco per diabetici per dimagrire: “è meglio essere fisicamente attivi”

Il farmaco utilizzato dai giovani influencer di TikTok per dimagrire è diventato virale a tal punto che cercandone il nome online i motori di ricerca mostrano soprattutto risultati legati alla perdita di peso. Anche su TikTok, l’hashtag contenente il nome di questo medicinale rimanda a video che mostrano gli effetti sulla silhouette delle persone, facendo passare in secondo piano in reale scopo del farmaco. Come ha ricordato Paul Frappé al quotidiano Libération, “abbiamo bisogno di educare le persone a essere fisicamente attivi, che non significa fare sport che rompono le ginocchia”.

Il quotidiano francese ha sentito anche il parere di un’altra esperta, Marie-Anne Panet che è medico di base: “questa pratica può essere pericolosa – ha ricordato – può semplicemente ucciderti!”. La dottoressa ha infatti spiegato che “l’insulina è l’unico ormone nel nostro corpo che abbassa la glicemia, cioè il livello di zucchero nel sangue” e per questo motivo “se creiamo un’ipoglicemia eccessiva il rischio è il coma o la morte”, ma prima ancora possono insorgere “problemi digestivi, nausea, vomito, diarrea” se lo si assume senza essere diabetici.











