Fast & furious 5/ Video, su Italia 1 il film con Vin Diesel e Paul Walker

Fast & Furious 5 andrà in onda oggi, 17 febbraio, su Italia 1 a partire dalle ore 21:20. La pellicola è di genere azione/avventura ed è stata diretta dal regista taiwanese Justin Lin. In origine, l’opera ha debuttato nelle sale cinematografiche mondiali durante l’anno 2011. Il cast del film è quello classico della saga delle corse clandestine ed include Vin Diesel, il compianto Paul Walker, Jordana Brewster, Dwayne Johnson, Tyrese Gibson, Gal Gadot, Ludacris ed Eva Mendes. Il soggetto del film è stato redatto da Chris Morgan. Le musiche del film sono state realizzate dal maestro Brian Tyler mentre la fotografia è stata realizzata da Stephen F. Window.

Fast & Furious 5, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Fast & Furious 5. Dominic Toretto è stato finalmente catturato ed ora sembra dover scontare una grossa pena in prigione. Tuttavia, i suoi giorni da galeotto sono finiti dal momento che viene liberato in una rocambolesca azione dall’amico fraterno Brian O’Conner e dagli altri membri della sua storica gang clandestina. A quel punto, per far calmare le acque, tutto il gruppo decide di trasferirsi con Dominic a Rio de Janeiro. Una volta in Brasile, tutta la banda si dedica a festeggiamenti e relax, fino a quando Vince, un amico di Dom propone a Brian di compiere un grosso furto di automobili su un treno. Su questo treno infatti, sono presenti numerose vetture di lusso, dei veri e propri gioiellini. Ad ogni modo, anche se accettano, i membri della banda hanno il sospetto che qualcosa non stia andando per il verso giusto. Difatti, il colpo al treno si rivela in realtà un imboscata e Vince e gli altri uomini in realtà vogliono togliere di mezzo la banda di Toretto. Feriti ma ancora vivi, Dominic e Paul dovranno confrontarsi con colui che sta dietro alla trappola, vale a dire Hernan Reyes, il più famoso capo malavitoso della città brasiliana. Cercando di sopravvivere alle richieste di quest’ultimo, gli amici dovranno far fronte anche alla task force di Luke Hobbs, leggendario agente speciale che vuole catturare i criminali e ristabilire l’ordine per conto del governo degli Stati Uniti d’America. Si creeranno quindi situazioni dove solo grazie al reciproco aiuto ed alle abilità alla guida i nostri eroi potranno sfuggire alla legge e cercare di vivere una vita migliore, tutti insieme.

Video: il trailer di Fast & Furious 5





