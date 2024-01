Fauci interrogato alla Camera sulla gestione della pandemia Covid-19/ “Tanti dubbi, dice di non ricordare”

Una commissione della Camera che esamina la gestione della pandemia di COVID-19 da parte del governo ha interrogato lunedì a porte chiuse il dottor Anthony Fauci. Come affermato dai legislatori, l’ex capo consigliere del presidente non ricordava molti dettagli sulla sua difesa dei blocchi, sul fallimento dei mandati sulle mascherine e su altre decisioni prese nel corso della sua carica pubblica. È stata la prima apparizione del dottor Fauci alla Camera da quando si è ritirato, un anno fa, e la prima di due giorni trascorsi con la sottocommissione ristretta della Camera sulla pandemia di Coronavirus. Il deputato Brad Wenstrup, repubblicano dell’Ohio e capo della commissione, ha affermato dopo il primo giorno di testimonianza che il dottor Fauci ha lasciato spazi vuoti su molti dei dettagli richiesti dai legislatori, secondo il The Washington Times.

“Ciò che mi sorprende di più è quanto non ricordi, considerando la gravità di questo evento per il mondo, e che fosse il volto della risposta del governo al COVID”, ha detto Wenstrup. Ha poi affermato che il dottor Fauci ha offerto “una nuova definizione” di guadagno di funzione che “varia da quello che molti altri scienziati usano quando riferiscono sulla ricerca sul guadagno di funzione”. I legislatori hanno preparato 200 pagine di domande per il dottor Fauci, che durante la pandemia era diventato un portavoce di alto profilo sulla gestione del COVID-19 da parte del governo: ruolo svolto a partire da marzo 2020, durante l’amministrazione Trump. In qualità di capo consigliere medico e capo dell’Istituto nazionale per le allergie e le malattie infettive, ha guidato il governo Usa con i presidenti Trump e Biden.

Fauci e gli esperimenti a Wuhan: le ipotesi che circolano in Usa

Elogiato da molti per il suo sostegno alle mascherine, alle chiusure e ai lockdown volti a frenare la diffusione del coronavirus che causa il COVID-19, il dottor Fauci è stato denigrato da altri. Circola infatti voce che i suoi sforzi per consentire ai finanziamenti governativi avessero come scopo quello di confluire in un “guadagno di funzione” (modificazioni genetiche su un organismo, in grado di determinare l’acquisizione di una nuova funzione) presso l’Istituto di Virologia di Wuhan in Cina. Alcuni sospettano che il virus sia stato prodotto in laboratorio e si sia diffuso accidentalmente tra la popolazione, sottolinea il The Washington Times. Nella speranza di migliorare la capacità di un agente patogeno di causare malattie, dunque, a Wuhan sarebbe partito il virus che ha poi portato alla pandemia e Fauci, secondo questa tesi, sarebbe coinvolto.

Il senatore Rand Paul, repubblicano del Kentucky, ha accusato il dottor Fauci di aver aggirato le linee guida sulla sicurezza del governo federale per finanziare l’Istituto di virologia di Wuhan. “Sapeva che la sua reputazione e il miliardario ‘business della scienza’ dipendevano dal prendere le distanze da qualsiasi ricerca a Wuhan, da parte sua, del National Institutes of Health e dell’Istituto nazionale per le allergie e le malattie infettive”, ha scritto il signor Paul in un libro. Accuse che l’esperto ha ripetutamente negato. “Gli americani chiedono e meritano spiegazioni per qualsiasi fallimento dell’era della pandemia”, ha affermato ancora Wenstrup. Oggi Fauci è stato nuovamente interrogato per ben 7 ore davanti alla Camera.











