Fauci: “Italia esempio per il mondo in gestione Covid”/ “Usa hanno imparato molto”

Anthony Fauci ritiene che la gestione della pandemia di Covid-19 da parte dell’Italia sia da promuovere a pieni voti: “Il Paese sta andando bene, meglio degli Usa, ora è diventato un esempio per il mondo”. Così l’immunologo statunitense ha espresso il suo giudizio. Inoltre, ha lodato la popolazione per l’andamento della campagna di vaccinazione: quasi il 74% delle persone che hanno più di 12 anni hanno aderito, mentre negli Stati Uniti la percentuale si attesta soltanto al 54%.

L’Italia è stato d’altronde uno dei primi Paesi, dopo la Cina, ad essere costretto a lottare contro il virus. Il Consigliere medico della Casa Bianca ne ha parlato nel corso di un incontro svoltosi a Villa Firenze, presso la residenza dell’ambasciatrice d’Italia Mariangela Zappia a Washington. “Siete stati uno dei Paesi colpiti più severamente dal Covid-19 e dal vostro Paese abbiamo imparato molto, acquisito dati e analisi preziose”.

Fauci: “Italia esempio per il mondo in gestione Covid”. L’incontro con la rappresentanza diplomatica

Anthony Fauci, medico nato negli Stati Uniti da una famiglia di origini siciliane, che ha sottolineato come l’Italia sia stata un esempio per il mondo della gestione della pandemia di Covid-19, a maggio scorso proprio a Villa Firenze aveva ricevuto il titolo di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

La rappresentanza diplomatica italiana, attraverso un tweet, dopo l’incontro di ieri con l’immunologo statunitense, ha voluto ringraziarlo pubblicamente per le parole spese nei confronti del Paese. “Un sincero bentornato a Villa Firenze al Dr. Anthony Fauci dall’ambasciatrice italiana Mariangela Zappia, e grazie per le sue parole di apprezzamento per la gestione della pandemia in Italia”, si legge. La capo missione, inoltre, nelle scorse ore aveva citato alcuni versi dell’Inferno di Dante per inneggiare alla fiducia nella scienza. I riferimenti diretti alla Nazione e ad i suoi storici contributi, dunque, non sono mancati di recente.

