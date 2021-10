Federica Apicella e Teresa del Vecchio, Biagio Izzo/ Il caso: moglie scambiata per…

Federica Apicella e Teresa del Vecchio sono la moglie e l’ex moglie di Biagio Izzo. Un curioso caso riguarda la sua attuale dolce metà, spesso scambiata per un’attrice omonima della soap opera Un Posto al Sole. E’ stato lo stesso attore, in una recente intervista, a svelare il malinteso che sembra “perseguitare” la sua compagna. Nell’occasione, il comico partenopeo ha definitivamente fatto chiarezza su questa faccenda, ribadendo che Federica non ha nulla a che fare con la nota soap opera e che si tratta di semplice omonimia.

Ma veniamo alla loro storia d’amore, secondo molti voluta dal destino. Infatti l’Apicella e Biagio Izzo si sono conosciuti sul set, durante un provino che l’uomo fece per Tele Faribaldi. La scintilla è scoccata fin da subito e da allora i due non si sono mai più separati. Per quanto riguarda la vita privata, la moglie di Izzo lavora come modella ed è nota per essere la figlia di un famoso parrucchiere partenopeo.

Federica Apicella e Biagio Izzo, matrimonio nel 2008 dopo la rottura con l’ex Teresa del Vecchio

La modella e l’attore partenopeo si sono sposati nel 2008. Dal loro amore sono nati due figli, Martina e Raffaele, hanno quindi realizzato il loro sogno di costruire insieme una splendida famiglia. Prima di incontrare Federica Apicella e di innamorarsi perdutamente di lei, Biagio Izzo aveva avuto una storia d’amore molto importante. L’attore comico campano, infatti, era già salito all’altare con Teresa del Vecchio, dalla quale aveva avuto due figli di nome Alessia e Valeria. La loro relazione è naufragata dopo alcuni anni, quando la coppia si è accorta di non provare più il sentimento di un tempo.

