Federica Apicella e Teresa del Vecchio, moglie ed ex Biagio Izzo/ Quattro figli e…

Federica Apicella è l’attuale moglie dell’attore comico Biagio Izzo, protagonista a Tale e Quale Show 2021 con esibizioni esilaranti. Il noto attore ha sposato Federica nel 2008 a Napoli, la città natale di entrambi. Dal loro amore sono nati Martina e Raffaele, due splendidi figli che Biagio Izzo e la Apicella amano alla follia. L’attore è innamoratissimo della sua famiglia e in particolar modo di sua moglie, che definisce una persona meravigliosa.

“Io ho al mio fianco una persona straordinaria che è il perno su cui ruota la nostra famiglia”. Con queste parole l’attore comico napoletano aveva parlato della dolce metà in una bella intervista rilasciata recentemente. E’ stata la prima volta in cui Izzo si è sbottonato sulla sua vita privata, rimasta il più delle volte al riparo dai riflettori e dai rumors del gossip.

Teresa del Vecchio, la prima moglie di Biagio Izzo

Non tutti sanno che prima di incontrare Federica Apicella, Biagio Izzo era sentimentalmente legato ad un’altra donna. L’attore partenopeo infatti è stato spostato con Teresa del Vecchio, anche lei attrice teatrale e cinematografica napoletana. Dal primo matrimonio – terminato con il divorzio – sono nate Valeria e Alessia. Se con Teresa del Vecchio condivideva il lavoro e la passione per il cinema, con l’attuale moglie le passioni e gli interessi in comune riguardano altre tematiche. Anche perché Federica Apicella ha lavorato soprattutto come modella e fotomodella, ritagliandosi a dire il vero anche alcune piccoli ruoli al cinema.

