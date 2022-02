Federica Calemme asfalta Signorini sullo shopping con Gianmaria/ “Per fortuna ho il conto in banca…”

Dopo aver abbandonato la casa del Grande Fratello Vip 2021 Gianmaria Antinolfi, come tutti gli altri concorrenti, ha presenziato in studio e Alfonso Signorini nel salutare l’ex concorrente ha ammesso di averlo visto passeggiare per le vie di Milano insieme a Federica Calemme, con cui l’imprenditore ha iniziato una relazione proprio all’interno del reality.

Durante la sua permanenza in casa Gianmaria Antinolfi è stato etichettato come il latin lover della Casa in cui ha ricevuto più due di picche che relazioni, prima da Soleil Sorge e successivamente poi da Sophie Codegoni, per poi intraprendere una relazione, al momento anche fuori dalla casa con Federica Calemme.

Il conduttore ha commentato la passeggiata dell’ex concorrente dicendo: “Eri pieno di sacchetti Gucci, Prada con la tua fidanzata Federica. L’hai portata già a fare shopping con la tua carta di credito? Povero Gianmaria è innamorato. È solo l’inizio caro mio”.

Gianmaria Antinolfi è stato al gioco del conduttore è, riprendendo una vecchia polemica sul suo conto portata avanti da Soleil Sorge ha replicato: “Ma che l’ho portata all’outlet”. Federica Calemme invece, che all’interno della casa si è fatta notare più che per la sua personalità per la relazione con Gianmaria Antinolfi su Twitter ha voluto sottolineare di non avere bisogno di un uomo per fare shopping scrivendo: “Per fortuna ho ancora il mio conto in banca”.

Per fortuna ho ancora il mio conto in banca.😂 — Federica Calemme (@FedericaCalemme) February 8, 2022

