Federica Calemme choc riapre a Gianmaria!/ Signorini l’avverte “fuori non hai nessuno”

Chi è l’uomo a cui Federica Calemme sta pensando nella Casa del Grande Fratello Vip? Ad attenderla fuori ci sarebbe Leo, il ragazzo che stava frequentando prima di iniziare il reality e per il quale, negli ultimi giorni, ha deciso di allontanarsi da Gianmaria Antinolfi, con cui c’è stato un appassionato bacio in Casa. Ci ha però pensato Alfonso Signorini, collegatosi nel corso del daytime che anticipa la diretta di questa sera, ad avvertirla che: “Fuori non ti aspetta nessuno”.

Il conduttore le ha infatti riportato quelle che sono state le parole della sua migliore amica (e non solo!) che, sui social, ha cercato di avvertire Federica di non lasciare andare un uomo come Gianmaria, anche perché fuori non ci sarebbe quella persona ad aspettarla. Di fronte a queste parole, Federica non è parsa particolarmente addolorata, anzi, ha riso, ringraziando ironicamente Alfonso per la notizia.

Federica Calemme avvertita dalla migliore amica: Signorini ‘scuote’ la modella

Ma quali sono state le parole della migliore amica di Federica Calemme? La ragazza, dopo aver ascoltato l’appello della gieffina, ha deciso di replicare attraverso i social e lanciarle il suo consiglio: “Sono l’amica di cui Federica parla spesso nella casa del GFvip stamattina mi reclamava, cercava un mio consiglio! Non so come farglielo arrivare e se questo è l’unico modo spero di riuscirci! Un uomo come Gianmaria è ciò che ti auguro! Fuori non c’è niente di meglio da aspettarti”, ha scritto. Un messaggio che forse Signorini potrebbe leggerle questa sera nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip.

