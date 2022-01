Federica Calemme eliminata?/ Gf Vip, bacio con Gianmaria ma “C’è una persona fuori che mi aspetta”

Federica Calemme nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip è finita in nomination. Nel frattempo le dinamiche all’interno della Casa sono cambiate e Gianmaria accantonato per ora il suo interesse nei confronti di Sophie, è passato all’attacco e da giorni sta marcando a vista la bella Federica che in questo momento non vuole una relazione, ma vuole mangiarsi il mondo. La Vip ha confidato a Natalie di apprezzare molto la gentilezza di Gianmaria, ma in questo momento non ha nessuna intenzione di legarsi sentimentalmente. In lui vede una bella persona, non solo fisicamente ma anche nei modi di approcciarsi, però parlando con la Caldonazzo delle sue precedenti storie d’amore, non è pronta con tutta sincerità ad affrontare una nuova relazione. Ora ha bisogno di vivere questa esperienza nella totale spensieratezza anche se a cercare il contatto fisico è sempre Gianmaria, perché alla fine è lui che è alla ricerca di attenzioni.

Gianmaria Antinolfi arriva il bacio con Federica! "C'è forte attrazione"/ I consigli di Sophie “cercala!”

I telespettatori del Grande Fratello Vip in questo momento sono un po’ confusi perché Gianmaria ha confidato a Miriana di aver bisogno di tempo da dedicare a se stesso, dopo la fine della sua storia con Sophie ha la necessità di mettere ordine nella sua vita. C’è un problema, teme che le sue confidenze nei confronti di Federica possano essere fraintese, perché da parte sua non c’è nessuno interesse. Qualche follower già si è lamentato di questa relazione che sta destabilizzando i fan prima che abbia inizio, perché entrambi gli interessati dicono il contrario di quello che fanno. Nel frattempo Federica Calemme sta coltivando nuove amicizie all’interno della Casa e pare trovarsi in sintonia con Miriana, difatti in un momento di relax in sauna la Trevisan parla del suo rapporto con Biagio, Federica l’ascolta con attenzione, sembra apprezzare molto il carattere un po’ stralunato dell’ex di Non è la Rai :”Sei una grande sognatrice – le ha detto – un’eterna giovane che si vuole divertire”.

Federica Calemme attratta da Gianmaria?/ Intanto lui ha dei dubbi "non so se allontanarmi..."

Federica Calemme, il bacio a stampo con Gianmaria

Nella Casa del Grande Fratello Vip ogni tanto organizzano qualcosa per passare il tempo, questa volta hanno scelto di trascorrere la serata a giocare a carte. Prima di iniziare la partita de “Il Mercante in Fiera” i concorrenti hanno deciso che il perdente si sarebbe dovuto buttare in piscina, mentre il vincitore avrebbe potuto chiedere un qualsiasi favore agli altri inquilini. A perdere è stata Federica che, senza alcuna esitazione e come da accordi presi in precedenza, si è tuffata in piscina anche se Gianmaria si è offerto di sacrificarsi al suo posto. E tra una partita e l’altra arriva l’Ultimo dell’Anno e qui c’è la sorpresa, perché tra brindisi, cenone e balli, ci scappa anche il bacio sotto il vischio. Quello che a questo punto nessuno si aspettava di vedere è proprio il bacio che c’è stato tra Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi, complice la “spintarella” di Jessica e il vischio. La Selassiè vedendo i due giovani ballare abbracciati gli fa notare che si trovano sotto il vischio e come da tradizione li invita a scambiarsi un bacio. Federica e Gianmaria non se lo fanno ripetere due volte e si danno un bacio a stampo per allontanarsi subito dopo con un certo imbarazzo.

Gianmaria e Soleil lasciano il GF Vip?/ "Via tra 10 giorni", "non ce la faccio più"…

Federica Calemme confessa: “C’è una persona fuori che mi aspetta”

Dopo il bacio a stampo i due Vip vanno in veranda a consumare una tisana e Federica Calemme rivela a Gianmaria di avere una persona fuori che l’aspetta. A quanto pare questo ipotetico fidanzato è una conoscenza dell’imprenditore che preferisce mantenere le distanze dall’influencer. Gianmaria ora si trova in difficoltà perché non sa come deve relazionarsi nei confronti della modella, la giovane lo rassicura dicendogli di comportarsi come ha fatto fino ad oggi e per confortarlo lo abbraccia. A questo punto i follower si stanno chiedendo se tra Gianmaria e Federica Calemme ci sia un futuro. Nella prossima puntata Signorini dovrà chiarire questa situazione e capire se c’è materiale per cui pensare che tra i due possa nascere qualcosa di serio, però c’è anche il televoto anche se non è ad eliminazione ma si chiede chi si vuole salvare. Il pubblico non si aspetta l’ingresso del misterioso ragazzo di Federica Calemme all’interno della Casa, anche perché lei non si ritiene fidanzata ma c’è comunque questa persona che l’aspetta fuori. Chi segue il Grande Fratello Vip dalla prima puntata già ha capito che questa fiction è stata già mandata in onda. Se son rose fioriranno!



© RIPRODUZIONE RISERVATA