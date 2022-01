Federica Calemme “Gianmaria Antinolfi, non ti ho preso in giro”/ “Posso continuare anche senza di te”

Federica Calemme: “Gianmaria ha l’atteggiamento di un ragazzino”

Il rapporto tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme è giunto al capolinea. Dopo una serie di baci appassionati, l’ex professoressa dell’Eredità ha preso le distanze dall’imprenditore napoletano: “Ho provato a vivermi un’altra emozione ma c’è un pensiero più forte fuori”, ha detto Federica. Gianmaria non ha preso bene l’ennesimo due di picche dentro la casa del Grande Fratello Vip e negli ultimi giorni non ha più rivolto parola a Federica. “È l’atteggiamento di un ragazzino”, ha detto la Calemme confidandosi con Giacomo Urtis. E ha aggiunto: “Sono stata 25 anni senza Gianmaria, posso continuare tranquillamente”. Secondo la ragazza, Gianmaria ha affrettato troppo le cose tra loro, ribandendo di essere stata chiara con lui sin dall’inizio. Ieri sera Federica ha voluto parlare con Antinolfi per chiarire la situazione tra di loro.

Soleil Sorge sogno erotico su Gianmaria Antinolfi o Alex Belli?/ Il web si divide...

Federica a Gianmaria: “Non ho mai giocato”

Seduti in sauna, Federica e Gianmaria hanno cercato di chiarirsi dopo la repentina fine della loro conoscenza. “Sei molto dispiaciuto e mi dispiace”, ha detto la ragazza, riconoscendo di aver visto un cambiamento di umore da parte dell’imprenditore. “Non centri niente. Non ti ho mai giudicato. Semplicemente provo a proteggere me stesso… Non so cosa augurarmi per domani…”, ha risposto Gianmaria, facendo riferimento alla puntata di questa sera e ricordando che la Calemme è in nomination. “Se vado via è stato comunque un piacere averti conosciuto” ha replicato Federica che però ha voluto chiarire ancora una volta la sua posizione: “Non ti ho preso in giro. Mi reputo una persona sincera e vera. Non ho mai giocato, non penso al gioco e alla strategia. Potevo farmi la coppia”. Gianmaria l’ha tranquillizzata dicendo di non aver mai pensato queste cose di lei.

LEGGI ANCHE:

Gianmaria Antinolfi "Il 24 vado via"/ Confessione choc a Manila: ecco quando lascia il GF VIPSoleil Sorge sfotte Gianmaria Antinolfi/ "Nessuno da limonare", Lui "Ti offri tu?"

© RIPRODUZIONE RISERVATA