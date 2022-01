Federica Calemme “Gianmaria? Penso a un’altra persona”/ “Il bacio? Avevo voglia poi…”

Sembrava che stesse nascendo un nuovo amore nella Casa del Grande Fratello Vip e invece per Gianmaria Antinolfi è arrivata l’ennesima delusione. Dopo Sophie Codegoni anche Federica Calemme ha deciso di fare un passo indietro e chiudere la loro conoscenza dopo un solo bacio. In sauna con Jessica, la modella si è poi aperta sul motivo di questa decisione. “Se mi sveglio la mattina e penso ad un’altra persona, io perché a questa persona non glielo devo dire?”, ha esordito la Calemme, riferendosi all’uomo che stava frequentando prima di entrare nella Casa.

I due si sarebbero lasciati con la promessa di aspettarsi e, dopo il bacio dato a Gianmaria, pare che Federica abbia capito di non voler perdere questa persona. “Il bacio? Sì c’è stato, ma è capitato tutto troppo in fretta. Non me ne pento però… c’è più imbarazzo che altro!”

Federica Calemme chiude con Gianmaria Antinolfi e ripensa all’uomo che la attende fuori dal GF Vip

Federica Calemme svela a Jessica Selassiè di non aver riscontrato una grande affinità con Gianmaria Antinolfi: “Già io parlo poco, lui pure non parla così tanto… alla fine c’è più imbarazzo che altro”. Il bacio, dunque, è nato solo da un’attrazione tra i due che, tuttavia, non è stata poi condita da altro. Intanto Antinolfi non ha ben reagito alla decisione di Federica di troncare così, di punto in bianco, la loro conoscenza. “Mi aspettavo questi ultimi dieci giorni in maniera completamente diversa. Allontanarmi da te non è stato facile”, ha detto alla Calemme Gianmaria, che dovrebbe abbandonare la casa entro la fine di gennaio.

