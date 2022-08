Federica Calemme/ “Uomini nudi su Onlyfans? Ho Gianmaria Antinolfi, mi basta lui”

Federica Calemme su Onlyfans? “Non mi intriga ma…”

Federica Calemme è sicuramente una persona di ampie vedute ed è per la libertà assoluta. Non si scandalizza, quindi, al pensiero che molte sue colleghe dello spettacolo si mostrino senza veli su piattaforme come Onlyfans. In una intervista rilasciata a the pipol, tuttavia, l’ex gieffina ha fatto capire di non essere interessata, anche se si è dichiarata contro qualsiasi forma di censura. Anche per quanto riguarda Instagram, ad esempio: “Io sono pro, anch’io a volte lo faccio senza alcun problema. Non credo che debbano esserci limiti in questo genere di cose”. “Nonostante io abbia caricato delle foto dove spesso si intravedevano i capezzoli, non mi sono mai ritrovata ad essere censurata. Non lo avrei reputato giusto se fosse successo”, ha poi aggiunto la Calemme.

Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, che succede dopo il GF vip?/ Spunta il "quadrilatero"

Federica Calemme pensa solo a Gianmaria Antinolfi: “Guardare altri? Mi basta lui”

Nessuna possibilità di vederla su Onlyfans, quindi. Nè come protagonista, né come abbonata: “Cosa ne penso? Beh, non mi ha mai incuriosito quella piattaforma. Rispetto assoluto per tutti, ma io non mi mostrerei mai nuda per quel social”, ha dichiarato con fermezza. Federica non si è poi fatta sfuggire l’opportunità di lanciare una stoccata al suo Gianmaria Antinolfi: “Ho il mio fidanzato, mi basta lui. Ognuno mi basta così come sceglie di mostrarsi”.

LEGGI ANCHE:

Gianmaria Antinolfi, dedica d'amore a Federica Calemme e 'proposta' alle Selassiè/ "Jessica? Meravigliosa…"Federica Calemme contro gli haters/ "Seno calato? Voi, una tet*a vera non l'avete..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA