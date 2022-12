Federica Cappelletti, chi è la moglie Paolo Rossi/ “Due anni di crudele lontananza”

Federica Cappelletti, chi è la moglie di Paolo Rossi

Paolo Rossi, il Pablito del Mundial ’82, è morto il 9 dicembre 2020 a 64 anni. Al suo fianco c’era la moglie Federica Cappelletti. Legati dal 2008, la coppia ha 16 anni di differenza. L’ex calciatore e la giornalista si sono sposati nel 2010 e hanno avuto due figlie: Maria Vittoria e Sofia Elena. “Lui è un ragazzo dentro, ma nelle cose importanti è maturo. Da subito abbiamo voluto impostare il nostro rapporto con serietà e abbiamo affrontato il discorso figli dopo pochissimo. Volevo diventare madre, glielo ho comunicato subito, pur sapendo che Paolo ha già un figlio di 27 anni. Lui mi ha ha detto: Ok. Se tra noi andrà come spero, faremo tutto”, ha detto la giornalista alla Nazione quando è nata la prima figlia. E ha aggiunto: “È dolcissimo, molto presente, mi fa sentire importante. Per me lui non è il calciatore, il personaggio, ma l’uomo che mi fa trovare i bigliettini disseminati per casa e scrive lettere d’amore”.

Federica Cappelletti, moglie Paolo Rossi/ "Ci ha insegnato ad essere sempre felici"

Federica Cappelletti ricorda il marito Paolo Rossi

Con l’aiuto della moglie Federica Cappelletti, Paolo Rossi ha scritto i libri: “1982. Il mio mitico mondiale” e “Quanto dura un attimo. La mia autobiografia”. Dopo la morte del marito, la giornalista ha scritto il libro “Per sempre noi due”, in cui ripercorre la loro stria d’amore a partire dal loro primo incontro alla presentazione di un libro. “È stata una promessa fatta a Paolo mi aveva chiesto di non disperdere questo nostro amore, il sentimento che ci ha legato. Poi è arrivata la proposta di Rizzoli ed ho pensato che fosse in effetti un modo per non disperdere cosa avevamo vissuto, soprattutto per lasciare una sorta di testamento alle nostre figlie”, ha spiegato Federica ad Arezzo Notizie. Sono passati due anni dalla morte di Paolo Rossi e la moglie lo ha ricordato così su Instagram: “Due anni di crudele lontananza e di dolore per la tua obbligata partenza…. Ricordo con dovizia di particolari ogni momento di quel terribile dicembre 2020, quando lottavi per non lasciarci e quando ci siamo purtroppo dovuti dire addio… ma io so bene che non è stato un addio… ci rivedremo prima o poi…. e sarà ancora amore e felicità piena… Vorrei rivedere il tuo sorriso, sapere che ci sei…. Ma so che ci sei”.

