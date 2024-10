Federica e Alfonso: il retroscena dopo la rottura a Uomini e Donne

Alfonso in lacrime e Federica decisa ad andare avanti con la propria vita senza alcun ripensamento sulla scelta di chiudere una storia lunga 8 anni. Nella puntata di Uomini e Donne del 24 ottobre 2024, Maria De Filippi dà all’ex coppia di Temptation Island 2024 settembre, la possibilità di confrontarsi su tutto ciò che è mancato nel rapporto per portarlo avanti. Federica, così, conferma che sta frequentando Stefano, il tentatore di Temptation puntualizzando, però, di non essere innamorata di lui. “Dopo questa cosa, non c’è più bisogno di continuare a parlare”, commenta immediatamente Alfonso.

Federica, poi, racconta di essersi convinta di non voler tornare con Alfonso quando quest’ultimo chiama i genitori “perché ha capito che non aveva più potere su di me e cercava l’aiuto dei miei“. Alfonso, poi, racconta di non aver neanche ricevuto gli auguri di compleanno da parte di Federica che, però, spiega di non avergli mandato alcun messaggio per evitare di dare false speranze ad Alfonso.

Alfonso piange a Uomini e Donne: la consolazione di Maria De Filippi

Alfonso, al termine del confronto, crolla e scoppia a piangere nello studio di Uomini e Donne. “Speravo avesse cambiato idea. Alcune cose mi fanno male, non riesco a nascondermi”, ammette. “Non odiarmi. Non mettere in dubbio tutto quello che c’è stato”, risponde Federica. A consolare Alfonso sono, poi, Maria De Filippi e Filippo Bisciglia.

“Alfonso, non finisce il mondo. Federica aveva solo 12 anni quando vi siete messi insieme. Ora sta scoprendo un mondo nuovo. Siete stati troppo chiusi nella vostra relazione. Magari tra qualche mese, torna da te”, dice la conduttrice. “Alfonso credimi, quando una storia finisce pensi che non ci sarà più un’altra storia ma non è così. Arriverà un’altra persona e sarà bellissimo”, commenta Filippo Bisciglia.

