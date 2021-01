Federica Lepanto, ex gieffina, 27enne di Agropoli, ha fatto un regalo speciale al suo compagno Cristian Picilli visto che sotto l’albero di Natale ha avuto modo di posare con un pancione bene in vista con la madre pronta a baciarlo ringraziandola per questo dono. La bella Federica Lepanto è famosa per la sua partecipazione al Grande Fratello ormai sei anni e poi, qualche anno dopo, anche a Temptation Island. Poi ha chiuso con il mondo dello spettacolo e si è dedicata alla sua vita privata formando una coppia solida proprio con il suo attuale compagno e adesso insieme stanno attenendo il loro primo figlio, quello che nonna Norma ha definito “Il più bel dono! Grazie Cuore!”. Al momento sui social della bella gieffina non è ancora stata una conferma ufficiale ma oggi è un noto settimanale a pubblicare la notizia ufficiale con tanto di foto.

Federica Lepanto è incinta, Cristian Picilli presto papà di…

Il pancione è stato comunque svelato da Norma Sorrentino, la mamma della ex gieffina, che ha ringraziato la figlia per questo dono facendo impazzire i fan. Adesso che il settimanale è uscito forse anche Federica svelerà qualcosa di più sulla gravidanza che, da quanto si evince, è già in uno stadio molto avanzato tanto che si parla di un parto già nella prossima primavera. In questo momento complicato in cui è la famiglia il perno centrale sembra proprio che una notizia del genere possa rincuorare un po’ tutti, soprattutto la famiglia della bella Federica.



