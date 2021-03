Federica Masolin, chi è?/ Volto F1 di Sky tra trucchi di bellezza e.. Hamilton!

Federica Masolin chi è? Qualcuno lo sa già, soprattutto gli appassionati di Formula 1, altri ancora lo scopriranno oggi quando la troveranno di nuovo al timone dello spazio Sky dedicato ai motori e alla gara tanto attesa. Lei stessa in un’intervista a Gazzetta.it ha rivelato che questo anno sarà avvincente e che ci saranno molte storie da raccontare iniziando dalla “giovane” coppia Ferrari passando per Vettel ed Hamilton. Sembra proprio che proprio il pilota pronto a scrivere la storia diventando il più grandi di sempre, sia quello che più abbia attirato l’attenzione e non solo in veste di giornalista e conduttrice ma anche di sportiva. Raccontandosi alla Gazzetta, la bella Federica Masolin rivela quelli che sono i suoi trucchi di bellezza, tra stretching corsa e mangiare sano, ma anche che le piacerebbe allenarsi con Hamilton, che vede “sportivo e molto allenato”.

Federica Masolin, chi è? Giornalista, conduttrice e volto noto della F1 di Sky

Ma chi è Federica Masolin? Oltre ad essere volto noto di Sky legato proprio alla Formula1, la bella milanese classe 1985, parla correntemente quattro lingue, si sveglia presto, fa stretching, appena può va a correre e mangia sano anche se ogni tanto si concede la pizza, il gelato e un po’ di cioccolata. Arriva in pista quattro ore prima dell’inizio della trasmissione, ama il suo lavoro e anche la possibilità di girare il mondo. Ha anche fatto danza classica, si è laureata in lettere moderne presso l’ Università Cattolica del Sacro Cuore, ed è un frutto di Sky dove lavora da quando aveva 20 anni. Prima della Formula1 è stata anche “addetta” al calcio ma ha notato subito la differenza di aria che tira tra uno sport all’altro anche in materia di “diffidenza” e “pregiudizi” magari proprio rispetto ad una donna. Siamo sicuri che il volto noto saprà ritagliarsi un importante spazio anche in questa stagione.

