Federica Panicucci denunciata da Wanda Marchi?/ “Hanno morti sulla coscienza..”

Wanna Marchi e sua figlia Stefania Nobile sarebbero pronte a portare Federica Panicucci in Tribunale almeno secondo quanto rivela Giornalettismo rilancio poi da Ilfattoquotidiano. A mettere con le spalle al muro la bella conduttrice di Mattino5 sarebbe stata una frase detta proprio nel suo programma giornaliero di Canale5 in cui, parlando proprio delle teleimbonitrici e dei loro passati reati avrebbe sottolineato in diretta: ‘La Marchi e la Nobile hanno dei morti sulla coscienza’. Questa frase non è stata digerita da madre e figlia che, a quanto pare, sarebbero passate ad azioni legali secondo quanto rivela appunto Giornalettismo che parla di una “questione in evoluzione” in un articolo a firma del giornalista Gabriele Parpiglia. Al momento Federica Panicucci non ha commentato i rumors e non li ha nemmento smentiti ma lo stesso sito parla addirittura di un possibile rinvio a giudizio per la conduttrice.

Federica Panicucci denunciata da Wanda Marchi? La frase della discordia: “Hanno morti sulla coscienza..”

Nei giorni scorsi Federica Panicucci è finita al centro delle scene per via di un incidente domestico ai fornelli che, ancora oggi, la costringe ad andare in diretta con le dita fasciate. Ma il momento di “pettegolezzi” su di lei non si ferma qui visto che si fanno sempre più insistenti le voci che parlano di un suo addio a Mattino5 in vista di impegni più importanti magari proprio in prime time nella prossima stagione televisiva. A questo dobbiamo aggiungere ora questa questione legale che la riguarderebbe molto da vicino. Come andrà a finire e ci sarà una conferma nelle prossime ore?



© RIPRODUZIONE RISERVATA