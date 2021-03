Federica Pellegrini/ Ambassador delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026

Federica Pellegrini è pronta a salire sul palco del Teatro Ariston. La celebre campionessa di nuoto sarà presente in occasione della serata finale del Festival di Sanremo 2021, in onda sabato 6 marzo su Rai 1. Federica sarà presente insieme a un altro campione dello sport italiano, lo sciatore Alberto Tomba. I due campioni olimpici lanceranno la gara tra i due possibili loghi ufficiali delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, che potranno essere votati sul sito della manifestazione sportiva per due settimane. Il logo che rappresenterà l Olimpiadi verrà annunciato durante una puntata speciale dei “Soliti Ignoti” su Rai1. La nuotatrice, Ambassador di Milano Cortina 2026, ha scherzato sui social pubblicando una foto insieme ad Alberto Tomba: “Te lo dico già…. se mi fai cadere da QUELLA scala ti uccido”.

Federica Pellegrini: si prepara per le Olimpiadi di Tokyo

Pochi giorni fa, Federica Pellegrini è apparsa in una puntata di C’è posta per te per fare una sorpresa ai genitori del nuotatore Sergio Mirante, morto nel 2019, a soli 30 anni, in seguito a una grave malattia. I genitori di Mirante hanno creato un’ente di beneficienza per assistere gli appassionati dello sport. La campionessa ha donato uno dei suoi costumi di gara che verrà inserito in una raccolta fondi della onlus. Nel frattempo, prosegue la sua attività di giudice di Italia’s Got Talent, in onda su Tv8. Continua, ovviamente, la preparazione sportiva in vista delle Olimpiadi di Tokyo, rimandate di un anno a causa della pandemia: a Verona, la Pellegrini ha fatto segnare ottimi tempi nei 200 metri stile libero, la specialità nella quale detiene ancora il record mondiale.



