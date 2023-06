Federico Balzaretti, chi è il marito di Eleonora Abbagnato/ “Abbiamo gli stessi valori”

Federico Balzaretti, marito di Eleonora Abbagnato: la carriera nel calcio

Eleonora Abbagnato, ospite oggi pomeriggio di Serena Bortone nel talk di Rai1 Oggi è un altro giorno, è felicemente sposata dal 2011 con Federico Balzaretti. Due mondi diametralmente opposti, quello della danza e quello del pallone, si sono uniti nel segno del loro amore, che dura ormai da oltre dieci anni. Lei è una delle più celebri ballerine di danza classica, lui invece è stato per anni un grande campione di calcio. Nato a Torino il 6 dicembre 1981, è cresciuto nella squadra granata per poi fare le sue prime esperienze da calciatore professionista nel Varese e nel Siena.

A seguire è tornato al Torino, dove è rimasto dal 2002 al 2005, per poi accasarsi alla Juventus. Tra le altre squadre in cui ha militato figurano Fiorentina, Palermo e Roma, sua ultima squadra prima del ritiro dal mondo del calcio, annunciato nel 2015. Oltre ad essere stato un grande volto della Nazionale italiana, dopo il ritiro ha maturato esperienza in qualità di direttore sportivo nell’L.R. Vicenza. Ora è il nuovo responsabile dell’area tecnica dell’Udinese.

Federico Balzaretti e Eleonora Abbagnato: il primo incontro a Palermo

Ma Federico Balzaretti ha fatto parlare di sé anche sui rotocalchi di cronaca rosa, grazie alla sua romantica storia d’amore con Eleonora Abbagnato. La coppia è convolata a nozze nel 2011 presso la Cappella Palatina del Palazzo dei Normanni di Palermo, città d’origine dell’étoile, e dal loro matrimonio sono nati due figli, Julia e Gabriel rispettivamente nel 2012 e nel 2015.

In una recente intervista al Corriere della Sera, la Abbagnato aveva raccontato l’amore per l’ex calciatore e il loro primo incontro: “È avvenuto a cena da me a Palermo, c’era anche mio padre. Ci siamo frequentati, dopo un anno mi ha chiesto la mano, nella mia casa di Parigi, a Montmartre. Aveva acceso non so quante candele. Io temevo che prendesse fuoco tutto. Ho detto subito sì, hai visto mai che non me lo chiedeva più“. E, parlando dei loro caratteri, ha ammesso: “Abbiamo gli stessi valori, è un uomo d’altri tempi, ma lui per temperamento è più riservato, io sono ordinata in maniera ossessiva“.

