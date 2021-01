Federico e Alessandro Vespa, figli di Bruno/ “Se non mi danno un nipotino li strozzo”

Federico e Alessandro Vespa sono i figli del giornalista Bruno Vespa e Augusta Iannini, sposati dal 1975. Il primogenito, Federico, è nato il 25 febbraio 1979 e ha seguito le orme del papà, diventando giornalista radiofonico. Lo speaker ha raccontato la sua storia nel libro “L’anima del maiale. Il male oscuro della mia generazione”, rivelando di aver sofferto di un “disturbo ansioso-depressivo” da quando aveva 18 anni: “Ho passato anni a sentirmi un continuo nodo in gola. Ero l’agnello nella tana dei lupi”. Il figlio di Vespa ha confessato che la malattia lo ha portato ad abusare dell’alcol e che è stata la mamma, il magistrato Augusta Iannini, “senza che lei lo sapesse” a salvargli la vita. A luglio 2020, dopo 13 anni, Federico ha lasciato RTL 102.5: “Arriveranno nuove sfide che, anche grazie a questa esperienza appena conclusa, sarò in grado di affrontare. Grazie di cuore, soprattutto a chi ha avuto piacere e pazienza di ascoltarmi per anni”, ha scritto su Facebook.

Federico e Alessandro Vespa: papà Bruno vuole un nipotino

In un’intervista al Maurizio Costanzo Show, Bruno Vespa ha scherzato sul rapporto tra la moglie Augusta Iannini eil figlio Federico: “La madre è la sua cameriera. Gli va a sistemare la casa pezzo per pezzo. La chiama tipo telefono rosa”. Se Federico ha seguito le orme di papà nel mondo del giornalismo, il secondogenito Alessandro ha preso ispirazione dalla madre, laureandosi in legge e diventando avvocato. A dicembre 2019 Bruno Vespa è stato ospite di Vieni da Me e ha confessato a Caterina Balivo il suo desiderio più grande: “Se non mi danno un nipotino, strozzo i mie figli”. Quando la conduttrice gli ha fatto notare che i figli sono ancora giovani per mettere su famiglia, il giornalista di Porta a Porta ha ribattuto: “Macché piccoli, c’hanno 40 anni. Uno 40 e l’altro 38. Andrò in tutte le trasmissioni a fare un appello, diventerò lo stalker dei miei figli. Alla fine mi denunceranno”, ha scherzato Vespa.



