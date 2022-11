Federico Fashion Style/ “Letizia Porcu? Spero che possa tornare sui suoi passi”

Federico Fashion Style: perché è finita con Letizia Porcu?

Settimane fa Letizia Porcu ha annunciato sui social la fine della sua relazione con Federico Fashion Style, al secolo Federico Lauri: “Dopo 17 anni insieme la strada mia e di Federico si divide. Rimarrà un rapporto di amicizia e bene per la crescita e la felicità di nostra figlia”. Ospite di Silvia Toffanin, Federico Fashion Style non ha potuto spiegare i motivi della separazione: “Non posso rispondere dei nostri problemi di coppia, c’è una diffida e non posso dire pubblicamente le motivazioni precise. In questo momento posso solo dire che sarei andato avanti a vita, non mi immagino una persona diversa da Letizia al mio fianco”. Il parrucchiere delle star è stato raggiunto da Novella 2000 a cui ha detto: “È un momento difficile… Dopo 17 anni con lei, camminare da solo è veramente pesante…”.

Riccardo Guarnieri, lite con Ida Platano a Uomini e Donne/ "Mi hai snobbata per anni"

Federico Fashion Style: perché è finita con Letizia Porcu?

Sulle pagine del settimanale, Federico Fashion Style ha confessato che ora i rapporti con la ex compagna sono gelidi ma che spera ancora che Letizia Porcu possa cambiare idea: “È stata una sua scelta e ci siamo anche diffidati… Sinceramente spero che possa tornare sui suoi passi. Spero che i rapporti tra di noi possano tornare sereni…”. Il celebre parrucchiere ha poi confessato a Novella 2000 di essere rimasto davvero stupito dal comportamento della ex compagna: “Sono stupito perché lei aveva già deciso la separazione quando è venuta alla festa che ho fatto a Milano per il mio compleanno…”. Federica Lauri ha deciso di vivere questo difficile momento della sua vita lontano dai social: “Soffro ma lo faccio in silenzio e non ho bisogno di farlo con Instagram aperto per far pena alle persone”, ha detto alla Toffanin.

LEGGI ANCHE:

Pietro Tartaglione/ "Non andrei all'Isola dei Famosi con mia moglie Rosa Perrotta"ROBERTA DI PADUA, LITE CON IDA PLATANO A UOMINI E DONNE/ "Nessuno ti prende..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA