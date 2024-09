Federico Ferrari chi è, dall’amore con Mia Ceran sono nati due figli

Parte della vita di Mia Ceran è senza dubbio l’uomo e padre dei suoi figli, l’imprenditore Federico Ferrari, che con l’ex conduttrice di Nei tuoi panni ha messo al mondo Bruno, nato nel 2021, e Lucio, nel 2023, le due creature che hanno cambiato per sempre l’esistenza di entrambi. Federico Ferrari è un manager non amante dei social, al punto che diventa molto complicato trovarlo anche sui profili della moglie Mia Ceran, la coppia ha sempre evitato i riflettori, in una intervista concessa al settimanale F, la presentatrice ha descritto così il marito, esterno al settore della tv e dello spettacolo: “Viviamo insieme e non c’entra col mio mondo ed è un uomo molto solido, molto amorevole”, come ricostruito da Donna Glamour la coppia vivrebbe a Roma, con un cagnolino oltre ai due figli Lucio e Bruno.

Proprio la nascita del secondo figlio Lucio ha rappresentato uno spartiacque non in indifferente nella vita della coppia formata da Federico Ferrari e Mia Ceran, con la presentatrice che decise di lasciare le scene per godersi il momento: “Nessuno dei miei capi, dei miei colleghi e dei miei collaboratori si è mostrato meno che comprensivo, a casa sono rimasti invece un po’ più stupiti”.

Mia Ceran, i figli e l’amore con Federico Ferrari: la loro famiglia è molto unita

L’amore tra Mia Ceran e Federico Ferrari ha dato vita a una famiglia felice e tutto questo non era affatto scontato visti i tempi che corrono. La conduttrice ed ex volto di Quelli che il calcio si è espressa in una intervista a La stampa nel momento in cui attendeva il secondo figlio, quando prese una decisione importante per stare vicino alla famiglia, staccando dal lavoro:

“Mi fermerò per qualche mese, per la prima volta in molti anni di lavoro abbandono un progetto prima di averlo portato a compimento e riconosco il mio limite”.

