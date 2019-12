Federico Martello, All Together Now/ Il cantante in sedia a rotelle è straordinario

Federico Martello ha lasciato tutti a bocca aperta nella prima puntata di All Together Now. Il simpaticissimo cantante in sedia a rotelle ha letteralmente stregato Michelle Hunziker, J-Ax e il muro di giurati del game show di Canale 5. Con il suo talento canoro ha coinvolto tutto lo studio, scaldando i cuori con una magnifica performance in “It had better be tonight” di Michael Bublè. Un brano non semplice, in quanto richiedente una potenza notevole. Il concorrente ha mostrato una freddezza incredibile, non si è lasciato influenzare o intimidre dal muro di giurati e con tutta la sua grinta, Federico Martello, ha fatto vibrare All Together Now. Gran ritmo ma anche tanto entusiasmo, quello che ha finito per coinvolgere anche il pubblico a casa. I giurati, alla fine, si sono alzati in piedi e gli hanno riconosciuto 99 voti su 100. Giuria che quasi all’unanimità ha premiato un personaggio pazzesco, umile e con un’energia invidiabile.

Federico Martello si racconta ad All Together Now

Federico Martello si è raccontato soprattutto attraverso la musica ad All Together Now. Poi però ha anche spiegato le difficoltà incontrate fin da giovane nel rapportarsi con gli altri; l’aiuto della famiglia è stato decisivo per accettare e soprattutto affrontare il giudizio altrui. Durante la puntata ha ricordato una frase che sua madre gli ha sempre ripetuto e che è diventata una sorta di mantra: “Mia madre mi ha sempre detto: Fede ora ti guardano, ma domani ti sorridono”. Federico Martello inoltre ha ammesso di aver partecipato ad altri programmi televisivi, ma mai italiani prima di All Together Now: “Perché qui siamo tanto avanti, ma poi neanche tanto, quando vedono uno cantare sulla sedia a rotelle”. Il rapper J-AX non si è lasciato sfuggire l’opportunità di dire la sua in merito, sottolinenando il coraggio di Federico: “Devono normalizzare la vostra presenza in tv, le persone disabili fanno tutto adesso, devono poter cantare anche in tv, senza sentirsi giudicati”

