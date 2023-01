Federico Palmaroli, chi è/ Autore de “Le più belle frasi di Osho”

Chi è Federico Palmaroli?

Federico Palmaroli sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, venerdì 20 gennaio, di Oggi è un altro giorno dove presenterà il suo ultimo libro “Come dice coso. Un anno di satira”. Federico Palmaroli, classe 1973, è nato a Roma: “Sono nato a Monteverde ma in realtà ho abitato lì per pochi anni. Ci ho fatto le scuole elementari e neanche tutte. Al di là di una piccola parentesi a Talenti, ho vissuto sempre a Roma nord, tra Balduina e Trieste-Salario. E ho fatto il liceo classico a Prati. La centralità delle mie amicizie è tutta a Roma nord”, ha raccontato a Roma Today.

Palmaroli è l’autore de “Le più belle frasi di Osho”, una delle pagine social di maggior successo: oltre un milione di like su Facebook, 43 mila follower su Instagram, 600 mila su Twitter. “In poco tempo è esploso il fenomeno, sono arrivate collaborazioni con quotidiani, ospitate in tv. Questi sono gli onori. Gli oneri invece sono quelli di dover ricevere ogni volta attacchi se magari strizzi l’occhio a una parte e critichi l’altra”, ha raccontato Palmaroli.

Federico Palmaroli e le frasi di Osho

Osho, è Osho Rajneesh, un mistico e maestro spirituale indiano: “C’è stato un periodo in cui sui social si vedevano girare molto spesso queste frasi con la sua firma. Per me erano di un palloso e di uno scontato unico. Ho voluto fare una parodia di quello, in particolare di una pagina che si chiamava come la mia, che però riportava le vere citazioni di Osho. Gliel’hanno fatta chiudere. Io ho dovuto combattere parecchio per tenerla in piedi”, ha spiegato Federico Palmaroli a Roma Today. Con le sue vignette fotografiche è considerato uno dei massimo esponenti della satira politica: “Sono sketch esilaranti di un Paese alle prese con profonde incertezze e contraddizioni evidenziate grazie a fulminanti battute in romanesco”. Palmaroli collabora con testate giornalistiche e programmi tv come “Porta a Porta” di Bruno Vespa.

